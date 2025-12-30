На кадрах Минобороны Беларуси "Орешника" нет: в Defense Express развенчали очередной фейк

Утром оборонные ведомства РФ и Беларуси показали первые кадры подвижного грунтового ракетного комплекса "Орешник", который якобы развернули на боевом дежурстве в союзном государстве.

Однако самого "Орешника" на видео нет, обратил внимание Олег Катков, главный редактор специализированного военного издания Defense Express. Своим мнением он поделился в эфире "Киев 24".

"Самое интересное, что вообще это объявление о начале боевого дежурства, и на нем три машины. Первая едущая машина это машина охраны. Там это Тайфун-У, на базе Урала. Это машина связи. Кстати, от комплекса "ЯРС" они явно аналогичны, это еще раз подтверждает то, что "Орешник" является двухступенчатой ​​версией "ЯРС". И третья машина, это простым языком "столовка" с койками для людей", – комментирует кадры Катков.

Відео дня

Он также подчеркивает, что на построении на кадрах – около 70 человек, но это – не то количество, которое необходимо для обслуживания "Орешника":

"Комплекс состоит как правило из нескольких пусковых, машины управления, машин связи, машин обеспечения, энергоагрегатов, машин охраны, транспортно-заряжающих машин, инженерного обеспечения. То есть это комплекс, это большое количество. А в реальности…".

Катков уверен: будь у РФ больше машин, пусковая, большой штат – все это обязательно показали бы в пропагандистском ролике. Но показали просто то, что было в наличии.

"Это не значит на все 100%, что там нет "Орешника". Может, он там и есть, но это маловероятно опять же хотя бы на основании того, что, по данным службы внешней разведки Украины в целом у РФ в наличии просто один "Орешник", одна ракета", – подытожил гость эфира.

О том, что "Орешник" заступил на боевое дежурство, 18 декабря объявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Он также заявил, что на территории его страны будет размещено не более десяти ракетных комплексов "Орешник".

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона знает, где в Беларуси будет размещен "Орешник", и эта информация была передана партнерам. Также он напомнил, что россияне уже атаковали Украину "Орешником", поэтому Киев знает, как противостоять этим ракетам.