Сколько "Орешников" РФ разместит в Беларуси: Лукашенко ответил

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси будет размещено не более десяти российских ракетных комплексов "Орешник". Ранее он говорил, что при желании россияне могут разместить на белорусской территории больше таких комплексов.

Высказывание Лукашенко по поводу "Орешника" передает 22 декабря белорусское государственное агентство БЕЛТА. Журналист спросил у лидера Беларуси, сколько комплексов баллистических ракет средней дальности получила страна и дали ли белорусам "десяток", как Лукашенко просил у российского лидера Владимира Путина.

"Десяток — это будет максимум", — ответил он.

Год назад белорусский лидер на вопрос о количестве комплексов "Орешник", которые планирует разместить РФ, говорил, что десяток передадут в начале, а потом количество может увеличиться.

"Если у россиян будет желание больше их разместить, мы разместим их больше", — говорил тогда Лукашенко.

В БЕЛТА напомнили, что тогда мимо проходил Путин и сказал, подняв вверх обе руки: "Нет, ну десять это...".

Через месяц после того разговора Лукашенко заявил, что "пошутил" о 10 комплексах, потому что это "бешеные деньги", и для Беларуси было бы достаточно и одного.

"Орешник" в Беларуси: что известно

18 декабря Александр Лукашенко заявил, что экспериментальный подвижный грунтовой ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Беларуси. Поставка этих ракет в Беларусь началась после совместных российско-белорусских четырехдневных учений "Запад-2025".

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона знает, где в Беларуси будет размещен "Орешник", и эта информация была передана партнерам. Также он напомнил, что россияне уже атаковали Украину "Орешником", поэтому Киев знает, как противостоять этим ракетам.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", член координационного совета Общественной лиги "Украина-НАТО" Павел Лакийчук 19 декабря объяснил, что из-за "Орешника" в Беларуси выросли угрозы для Украины и европейских стран, но теоретически его могут перехватывать зенитно-ракетные комплексы Patriot и SAMP/T. Также, по мнению эксперта, перехватить "Орешник" может американская система "Иджис" (Aegis).