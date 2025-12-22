Скільки "Орешників" РФ розмістить у Білорусі: Лукашенко відповів

Білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі буде розміщено не більше десяти російських ракетних комплексів "Орешник". Раніше він казав, що за бажання росіяни можуть розмістити на білоруській території більше таких комплексів.

Висловлення Лукашенка щодо "Орешника" передає 22 грудня білоруське державне агентство БЕЛТА. Журналіст запитав у лідера Білорусі, скільки комплексів балістичних ракет середньої дальності отримала країна та чи дали білорусам "десяток", як Лукашенко просив у російського лідера Володимира Путіна.

"Десяток — це буде максимум", — відповів він.

Рік тому білоруський лідер на питання про кількість комплексів "Орешник", які планує розмістити РФ, казав, що десяток передадуть на початку, а потім кількість може збільшитися.

"Якщо у росіян буде бажання більше їх розмістити, ми розмістимо їх більше", — казав тоді Лукашенко.

В БЕЛТА нагадали, що тоді повз проходив Путін і сказав, піднявши вгору обидві руки: "Ні, ну десять це…".

За місяць після тієї розмови Лукашенко заявив, що "пожартував" про 10 комплексів, бо це "шалені гроші", і для Білорусі було б достатньо й одного.

"Орешник" в Білорусі: що відомо

18 грудня Олександр Лукашенко заявив, що експериментальний рухомий ґрунтовий ракетний комплекс "Орешник" заступив на бойове чергування в Білорусі. Постачання цих ракет до Білорусі почалося після спільних російсько-білоруських чотириденних навчань "Захід-2025".

19 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона знає, де в Білорусі буде розміщений "Орешник", і ця інформація була передана партнерам. Також він нагадав, що росіяни вже атакували Україну "Орешником", тож Київ знає, як протистояти цим ракетам.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", член координаційної ради Громадської ліги "Україна-НАТО" Павло Лакійчук 19 грудня пояснив, що через "Орешник" в Білорусі зросли загрози для України та європейських країн, але теоретично його можуть перехоплювати зенітно-ракетні комплекси Patriot та SAMP/T. Також, на думку експерта, перехопити "Орешник" може американська система "Іджис" (Aegis).