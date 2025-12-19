У Білорусі буде розміщений "Орешник": Зеленський заявив, що Україні відомо місцезнаходження

Президент України Володимир Зеленський відреагував на інформацію про розміщення ракетного комплексу "Орешник" на території Білорусі.

За його словами, Україна має інформацію про точне розміщення ракетного комплексу. Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Крім того, Зеленський зазначив, що інформація про місце розміщення ракетного комплексу була передана партнерам України.

"Думаю, партнери самі можуть оцінити цю загрозу і зрозуміти, як реагувати", — сказав глава держави.

Зеленський пояснив, що і до розміщення "Орешника" попереджав, США та європейські країни про те, що це за ракети та які країни можуть бути під загрозою.

Він нагадав, що Україна вже була атакована "Орешником", і тому Київ знає, як з цим боротися.

Відео дня

У той же час він нагадав, що Україна закликала міжнародну спільноту накласти санкції на компанії, які постачали продукцію для виготовлення цієї ракети. Утім таких санкцій поки що не було.

Розміщення ракетного комплексу "Орешник" в Білорусі — що відомо

17 грудня російський експериментальний рухомий ґрунтовий ракетний комплекс "Орєшнік" заступив на бойове чергування в Білорусі. Про це заявив Олександр Лукашенко. Він назвав це рішення реакцією на ескалацію ситуації, маючи на увазі вторгнення Росії в Україну.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", член координаційної ради Громадської ліги "Україна-НАТО" Павло Лакійчук заявив, що на озброєнні в України є комплекси протиповітряної оборони, які здатні ліквідувати ракету "Орешник", запущену з території Білорусі. У той же час усе залежить від типу, а також кількості цілей, які здійснюють атаку.

Нагадаємо, що 21 листопада 2024-го року Росія вдарила по Дніпру ракетою "Орешник", вперше застосувавши цю зброю в війні проти Україні.

При цьому перший заступник голови комітету Держдуми РФ з оборони Олексій Журавльов заявляв про наміри Росії відправити ракетний комплекс "Орешник" дедалі ближче до Європи і цілком може відправити його на Кубу і до Венесуели.