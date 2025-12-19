В Беларуси будет размещен "Орешник": Зеленский заявил, что Украине известно местонахождение

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию о размещении ракетного комплекса "Орешник" на территории Беларуси.

По его словам, Украина располагает информацией о точном размещении ракетного комплекса. Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Каролем Навроцким.

Кроме того, Зеленский отметил, что информация о месте размещения ракетного комплекса была передана партнерам Украины.

"Думаю, партнеры сами могут оценить эту угрозу и понять, как реагировать", — сказал глава государства.

Зеленский пояснил, что и до размещения "Орешника" предупреждал, США и европейские страны о том, что это за ракеты и какие страны могут быть под угрозой.

Он напомнил, что Украина уже была атакована "Орешником", и поэтому Киев знает, как с этим бороться.

В то же время он напомнил, что Украина призвала международное сообщество наложить санкции на компании, которые поставляли продукцию для изготовления этой ракеты. Впрочем таких санкций пока не было.

Размещение ракетного комплекса "Орешник" в Беларуси — что известно

17 декабря российский экспериментальный подвижный подвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко. Он назвал это решение реакцией на эскалацию ситуации, имея в виду вторжение России в Украину.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", член координационного совета Общественной лиги "Украина-НАТО" Павел Лакийчук заявил, что на вооружении у Украины есть комплексы противовоздушной обороны, которые способны ликвидировать ракету "Орешник", запущенную с территории Беларуси. В то же время все зависит от типа, а также количества целей, которые осуществляют атаку.

Напомним, что 21 ноября 2024-го года Россия ударила по Днепру ракетой "Орешник", впервые применив это оружие в войне против Украины.

При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев заявлял о намерениях России отправить ракетный комплекс "Орешник" все ближе к Европе и вполне может отправить его на Кубу и в Венесуэлу.