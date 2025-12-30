В Беларуси впервые показали РК "Орешник" на боевом дежурстве: три машины, рота солдат (видео)

Министерство обороны Российской показало первые кадры подвижного грунтового ракетного комплекса "Орешник", который отправили в Беларусь. На пусковой установке дежурят военные ВС РФ, которые прошли соответствующую подготовку и могут выполнять боевые задачи. Как выглядит комплекс для пуска баллистической ракеты "Орешник" и какая часть Украины может попасть в зону поражения?

Российские военные прошли подготовку на пусковых установках, освоили системы связи и охраны, энергоснабжения, также учились механики-водители, рассказало росСМИ ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. С сегодняшнего дня в Беларуси поставлен на боевое дежурство ракетный дивизион "Орешник" с дальностью 5000-5500 км. На видео с места событий показали роту солдат на построении в Беларуси, три машины, которые выехали в определенную точку в лесах и спрятали пусковые и машины сопровождения маскировочными сетками.

На видео появился заместитель командира воинской части ВС РФ, который отчитался о службе на территории Беларуси. Офицер сообщил, что расчеты "осваивают новые районы боевого патрулирования, проводят разведку новых районов". По его словам, военные, которые обслуживают ракетный комплекс, достаточно профессиональны для выполнения поставленных задач.

Комплекс "Орешник" — детали

РосСМИ не сообщило, в какой точке Беларуси россияне установили РК "Орешник". Между тем медиа Reuters изучило спутниковые фото и выяснило, что речь может идти о старой авиабазе в восточной части страны — в районе населенного пункта Кричево: до Минска — 307 км, до Москвы — 478 км, до Киева — 340 км. Ориентировочные координаты — 53.73 N, 31.91 E. Аналитики медиа объяснили, что речь идет о территории, на которой 4-12 августа происходили срочные строительные работы: вероятно, готовили ракетную базу, и об этом говорят два признака. Во-первых, заметили "пункт перевалки военной железной дороги", окруженный защитной стеной, во-вторых, в конце взлетной полосы залили бетоном площадку, с которой при необходимости можно запускать баллистические ракеты, говорится в статье Reuters.

Комплекс "Орешник" — как выглядит полигон в Кричево в Беларуси Фото: Скриншот

Медиа напомнило, что президент Беларуси Александр Лукашенко в декабре заявил, что Россия будто бы отправила РК "Орешник" в его страну. По словам Лукашенко, речь идет о 10 ракетах, способных пролететь 5000-5500 км с гиперзвуковой скоростью.

Какие особенности ракет "Орешник" ВС РФ

"Орешник" — российская баллистическая ракета средней дальности, первое применение которой состоялось в ноябре 2024 года. ВС РФ запустили средство поражения, которое ударило по предприятию в Днепре: ракета была без боевой части. В декабре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ракетный комплекс ВС РФ имеет слепую зону в 700 км. Если российский ракетный дивизион запускал бы "Орешник" из-под Кричево, то территория Украины почти полностью попала бы в "слепую зону". Если сместить дивизион дальше на север, то в зону поражения могли бы попасть южные и восточные регионы и также Закарпатье и Прикарпатье.

Комплекс "Орешник" — куда может достать ракета на территории Украины Фото: Google Maps

Отметим, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук рассказал, может ли Украина защититься от ракет "Орешник". По его мнению, сбивать эти средства поражения могут, вероятно, ЗРК Patriot и SAMP/T, предназначенные для противодействия баллистике.

Напоминаем, в ноябре росСМИ написали, что РФ планирует отправить ракетные комплексы "Орешник" на Кубу и в Венесуэлу: речь шла также и о других видах оружия.