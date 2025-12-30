У Білорусі вперше показали РК "Орешник" на бойовому чергуванні: три машини, рота солдатів (відео)

Міністерство оборони Російської показало перші кадри рухомого ґрунтового ракетного комплексу "Орешник", який відправили у Білорусь. На пусковій установці чергують військові ЗС РФ, які пройшли відповідну підготовку та можуть виконувати бойові задачі. Як виглядає комплекс для пуску балістичної ракети "Орешник" і яка частина України може потрапити в зону ураження?

Російські військові пройшли підготовку на пускових установках, освоїли системи зв'язку та охорони, енергопостачання, також навчались механіки-водії, розповіло росЗМІ ТАСС з посиланням на Міноборони РФ. Відсьогодні у Білорусі поставлений на бойове чергування ракетний дивізіон "Орешник" з дальністю 5000-5500 км. На відео з місця подій показали роту солдатів на шикуванні у Білорусі, три машини, які виїхали у певну точку в лісах та сховали пускові й машини супроводу маскувальними сітками.

На відео з'явився заступник командира військової частини ЗС РФ, який відзвітував про службу на території Білорусі. Офіцер повідомив, що розрахунки "опановують нові райони бойового патрулювання, проводять розвідку нових районів". З його слів, військові, які обслуговують ракетний комплекс, достатньо професійні для виконання поставлених завдань.

Комплекс "Орешник" — деталі

РосЗМІ не повідомило, у якій точці Білорусі росіяни встановили РК "Орешник". Тим часом медіа Reuters вивчило супутникові фото та з'ясувало, що може іти мова про стару авіабазу у східній частині країни — у районі населеного пункту Кричево: до Мінська — 307 км, до Москви — 478 км, до Києва — 340 км. Орієнтовні координати — 53.73 N, 31.91 E. Аналітики медіа пояснили, що ідеться про територію, на якій 4-12 серпня відбувались термінові будівельні роботи: ймовірно, готували ракетну базу, і про це говорять дві ознаки. По-перше, помітили "пункт перевалки військової залізниці", оточений захисною стіною, по-друге, в кінці злітної смуги залили бетоном майданчик, з якого за потреби можна запускати балістичні ракети, ідеться у статті Reuters.

Комплекс "Орешник" - як виглядає полігон у Кричево в Білорусі Фото: Скриншот

Медіа нагадало, що президент Білорусі Олександр Лукашенко у грудні заявив, що Росія справді відправила РК "Орешник" в його країну. Зі слів Лукашенка, ідеться про 10 ракет, здатних пролетіти 5000-5500 км з гіперзвуковою швидкістю.

Які особливості ракет "Орешник" ЗС РФ

"Орешник" — російська балістична ракета середньої дальності, перше застосування якої відбулось у листопаді 2024 року. ЗС РФ запустили засіб ураження, який вдарив по підприємству у Дніпрі: ракета була без бойової частини. В грудні 2025 президент України Володимир Зеленський повідомив, що ракетний комплекс ЗС РФ має сліпу зону у 700 км. Якщо російський ракетний дивізіон запускав би "Орешник" з-під Кричево, то територія України майже повністю потрапила в "сліпу зону". Якщо змістити дивізіон далі на північ, то в зону ураження могли б потрапити південні та східні регіони й також Закарпаття та Прикарпаття.

Комплекс "Орешник" - куди може дістати ракета на території України Фото: Google Maps

Зазначимо, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук розповів, чи може Україна захиститись від ракет "Орешник". На його думку, збивати ці засоби ураження можуть, ймовірно, ЗРК Patriot та SAMP/T, призначені для протидії балістиці.

Нагадуємо, у листопаді росЗМІ написали, що РФ планує відправити ракетні комплекси "Орешник" на Кубу та у Венесуелу: ішлося також і про інші види зброї.