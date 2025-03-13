"Фактично закінчені": у Білорусі добудовують пускові установки для "Орешника", — Лукашенко (відео)

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко очікує, що коли пускові установки будуть закінчені, "старший брат" передасть йому кілька балістичних ракет.

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Лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що оборонна промисловість його країни виготовляє пускові установки для російської балістичної ракети "Орешник", і декілька з них уже практично побудовані. Про це він сказав журналістам під час візиту до Москви, відео опублікував Telegram-канал "Пул Первого", наближений до адміністрації білоруського лідера.

На питання щодо "Орешника" Лукашенко відповів, що ракети у нього ще немає, але Білорусь працює над тим, щоб отримати її на озброєння. Він заявив, що занурювався в це питання і з'ясував, що білоруські підприємства можуть виготовляти пускові установки, придатні для цієї балістичної ракети середньої дальності.

"Тому ми працюємо над цим", — сказав білоруський президент.

За його словами, виготовлення декількох призначених для "Орешника" установок на сьогодні вже "фактично закінчені".

"Від старшого брата ракета потрібна буде", — додав Лукашенко.

Заяви Олександра Лукашенка про ракету "Орешник"

Зазначимо, 10 грудня Лукашенко заявляв, що непомітно завіз десятки ядерних боєголовок до Білорусі та що на території його країни виготовлять пускову установку для "Орешника", а саму ракету "безплатно поставлять" з РФ.

26 грудня 2024 року білоруський лідер говорив, що розраховує отримати від Росії щонайменше 10 балістичних ракет "Орешник", і згодом їхню кількість буде збільшено.

Нагадаємо, 11 березня голова комітету з оборони Держдуми РФ Андрій Картаполов закликав ударити по Україні "Орешником" після нічної масової атаки ударних дронів на Московську область.

ЗМІ 7 лютого писали, що Кремль використовує "Орешник" як зброю терору замість ядерної. За даними видання Forbes "Орешник" — це ракета РС-26 з меншою кількістю палива і меншою дальністю польоту, яка не є високоефективною у військовому відношенні.