Реальних доказів немає: в Україні спростували інформацію про запуск Росією "Орешника"

В Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначили, що матеріал журналістів про запуск балістичної ракети ґрунтується на припущеннях, а реальних підтверджень цьому немає.

Related video

У четвер, 6 лютого, американський воєнний кореспондент Девід Екс для Forbes на основі допису блогера і військовослужбовця Збройних сил України Кирила Сазонова написав, що, Росія, можливо, запустила другу балістичну ракету "Орешник" з Астраханської області по території України. Вона, імовірно, вибухнула на території Російської Федерації. В Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростували цю інформацію.

"Брехня: "Росія могла запустити "Орєшнік" по Києву 6 лютого, але ракета вибухнула на території РФ". Про це пише Forbes з посиланням на блогера та українського військового Кирила Сазонова. Насправді: матеріал американського видання побудований лише на припущеннях Сазонова, а не на фактичних даних", — йдеться в повідомленні.

В Центрі додали, що військовослужбовець у своєму дописі використав формулювання "ймовірно запустили", "вірогідна ціль – Київ". Це підтверджує, що реальних доказів того, що росіяни запускали "Орєшнік" по Києву, немає. У відомстві зазначили, що офіційних підтверджень пуску "Орешника" не було ані з українського боку, ані з боку РФ. Такі новини "лише підіграють ворогу та нагнітають паніку".

Додамо, що про неможливість запуску "Орешника" 6 лютого зазначив і керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко.

"Вчора не було запуску "Орєшніка". Росія у випадку таких пусків має попереджати західних партнерів. Попередження не було, і самого запуску з подальшим "падінням ракети" також не було", — написав він.

Нагадаємо, 6 січня в ЗМІ з'явилась інформація, Росія, можливо, запустила другу балістичну ракету "Орешник". Однак офіційного підтвердження запуску "Орешника" не було.