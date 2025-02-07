Реальных доказательств нет: в Украине опровергли информацию о запуске Россией "Орешника"

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что материал журналистов о запуске баллистической ракеты основывается на предположениях, а реальных подтверждений этому нет.

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В четверг, 6 февраля, американский военный корреспондент Дэвид Экс для Forbes на основе поста блогера и военнослужащего Вооруженных сил Украины Кирилла Сазонова написал, что, Россия, возможно, запустила вторую баллистическую ракету "Орешник" из Астраханской области по территории Украины. Она, предположительно, взорвалась на территории Российской Федерации. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергли эту информацию.

"Ложь: "Россия могла запустить "Орешник" по Киеву 6 февраля, но ракета взорвалась на территории РФ". Об этом пишет Forbes со ссылкой на блогера и украинского военного Кирилла Сазонова. На самом деле: материал американского издания построен лишь на предположениях Сазонова, а не на фактических данных", — говорится в сообщении.

В Центре добавили, что военнослужащий в своей заметке использовал формулировки "вероятно запустили", "вероятная цель — Киев". Это подтверждает, что реальных доказательств того, что россияне запускали "Орешник" по Киеву, нет. В ведомстве отметили, что официальных подтверждений пуска "Орешника" не было ни с украинской стороны, ни со стороны РФ. Такие новости "только подыгрывают врагу и нагнетают панику".

Добавим, что о невозможности запуска "Орешника" 6 февраля отметил и руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

"Вчера не было запуска "Орешника". Россия в случае таких пусков должна предупреждать западных партнеров. Предупреждения не было, и самого запуска с последующим "падением ракеты" также не было", — написал он.

Напомним, 6 января в СМИ появилась информация, Россия, возможно, запустила вторую баллистическую ракету "Орешник". Однако официального подтверждения запуска "Орешника" не было.