"Враг подготовил средства": Россия готовит новый массированный удар по Украине, — ЦПД

Российские войска завершили подготовку к вероятному массированному удару. Украинцев просят в ближайшее время не игнорировать тревогу.

Вскоре возможен массированный обстрел, ведь российские оккупанты подготовили все необходимые средства. Об этом предупредил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, сообщает канал Новини.LIVE.

Коваленко сообщил, что сейчас зафиксировано "завершение разведывательных мероприятий" РФ. Также враг собрал все средства, необходимые ему для атаки по Украине

"Враг, к сожалению, по состоянию на сейчас проводил разведку. И по состоянию на сейчас подготовил средства для нанесения массированного удара по Украине. Состоится он или нет, это знает только российский Генштаб. И, конечно, мы призываем людей пользоваться укрытиями в случае атаки", — пояснил Коваленко.

Следовательно, Андрей Коваленко призвал граждан Украины не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

"Обязательно надо прислушиваться ко всем тревогам", — обратился он.

Как пишет журналист Андрей Цаплиенко, мониторинговые каналы сообщают о взлете стратегических самолетов: предварительно Ту-95 и Ту-22М3 в воздухе.

Официальной информации по поводу этого пока нет.

Напомним, что РФ построила базу для запуска реактивных дронов вблизи Украины. Россия продолжает активно расширять инфраструктуру для запуска ударных беспилотников вблизи украинской границы. Новые данные свидетельствуют, что эти объекты адаптируют под использование реактивных дронов, которые являются более быстрыми и сложными для перехвата, сообщает издание Business Insider.

Ранее Фокус писал, что Россия построила три идентичных секретных военных объекта в оккупированном Крыму, рядом с Санкт-Петербургом и на берегу Белого моря. В частности, эти площадки имеют ракетные установки и размещены неподалеку от старых ядерных хранилищ Советского Союза.