Атака "Шахедів" на Київ: чули вибухи на Оболоні, БпЛА летіли на рівні будинків (відео)

Зранку 24 квітня Збройні сили Російської Федерації продовжили нічний удар дронів-камікадзе "Шахед" та атакували Київ, повідомили у соцмережах. Жителі столиці чули звуки вибухів, а на відео фігурували безпілотники, які летіли на рівні дахів багатоповерхівок. Повітряні сили інформували про рух БпЛА у Київському регіоні. Які наслідки російської атаки на столицю, яка тривала близько п'яти годин?

Українські засоби протиповітряної оборони відпрацювали по "Шахедах" РФ, а уламки упали у двох районах столиці, написав міський голова Віталій Кличко у Telegram. Про те, чи були займання на території столиці та чи є постраждалі, посадовець не повідомив. Тим часом у місцевих пабліках розповіли про звуки вибухів, які чули над центром Києва, а моніторингові канали й Повітряні сили ЗСУ — про траєкторію російських дронів, які кружляли у Київській області. Фокус зібрав інформацію про ранковий наліт "Шахедів" на Київ 24 квітня.

Сигнал повітряної тривоги у Київській області тривав близько п'яти годин — з 4:30 до 9:50, вказано на моніторинговому порталі, який публікує дані Повітряних сил. Тим часом українське командування інформувало про рух БпЛА РФ: о 7 год вони були на півдні Чернігівщини та біля населеного пункту Велика Димерка. Через годину стало відомо про те, що частина дронів пішла на Черкащину, а частина просунулась на Любичів. О 9:16 з'явилось попередження про те, що БпЛА звернули на Київ — саме тоді у столиці оголосили повітряну тривогу. Останній допис про загрозу для столиці опублікували о 9:36: іншої інформації поки не було.

Відео дня

Моніторинговий канал протягом години перелічував райони, яким загрожували дрони РФ. Серед них — Вишгород (3-4 шт.), Оболонь, Троєщина, Новосілки, Нижня Дубечня, Почайна, Виноградар, Сирець, Шулявка, Лук'янівка, Солом'янка, Святошино, Борщагівка, Житомирська траса. Перелік показує, що БпЛА пройшли над столицею з півночі, північного сходу та північного заходу через центр на захід.

Обстріл Києва — деталі атаки 24 квітня

Тим часом Кличко написав, що у двох локаціях у Солом'янському районі упали уламки російських дронів. Посадовець уточнив, що інцидент відбувся у нежитловій забудові та над водоймою. У дописі о 9:21 міський голова підтвердив вибухи над Оболоню: працювало ППО — інших деталей не було. У каналі Київської міської військової адміністрації попереджали про повітряну загрозу, але інформації про наслідки немає.

Київська ОВА під час нальоту "Шахедів" РФ інформувала про рух дронів у Київській області: дописів про падіння уламків або влучання немає.

Зазначимо, Фокус писав про нічну атаку "Шахедів" РФ на Україну, яка відбулась в ніч на 24 квітня. Близько 2 год у мережі повідомили про влучання російських дронів у Одесі. На фото та відео з місця подій показали палаючі місцевість та будинок, який обвалився від удару: рятувальники шукали людей між завалами. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що РФ запустила 107 БпЛА різних типів та дві балістичних ракети (з-під Ростова). Сили ППО збили 96 БпЛА, при цьому є влучання у дев'яти локаціях і падіння уламків — у двох.

Нагадуємо, 22 квітня відбувся черговий обстріл Києва, під час якого над столицею помітили не лише "Шахеди", а й повітряні кулі.