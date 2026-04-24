Атака "Шахедов" на Киев: слышали взрывы на Оболони, БпЛА летели на уровне домов (видео)

Утром 24 апреля Вооруженные силы Российской Федерации продолжили ночной удар дронов-камикадзе "Шахед" и атаковали Киев, сообщили в соцсетях. Жители столицы слышали звуки взрывов, а на видео фигурировали беспилотники, которые летели на уровне крыш многоэтажек. Воздушные силы информировали о движении БпЛА в Киевском регионе. Какие последствия российской атаки на столицу, которая длилась около пяти часов?

Украинские средства противовоздушной обороны отработали по "Шахедам" РФ, а обломки упали в двух районах столицы, написал городской голова Виталий Кличко в Telegram. О том, были ли возгорания на территории столицы и есть ли пострадавшие, чиновник не сообщил. Тем временем в местных пабликах рассказали о звуках взрывов, которые слышали над центром Киева, а мониторинговые каналы и Воздушные силы ВСУ — о траектории российских дронов, которые кружили в Киевской области. Фокус собрал информацию об утреннем налете "Шахедов" на Киев 24 апреля.

Сигнал воздушной тревоги в Киевской области длился около пяти часов — с 4:30 до 9:50, указано на мониторинговом портале, который публикует данные Воздушных сил. Между тем украинское командование информировало о движении БпЛА РФ: в 7 часов они были на юге Черниговщины и возле населенного пункта Великая Дымерка. Через час стало известно о том, что часть дронов пошла в Черкасскую область, а часть продвинулась на Любичев. В 9:16 появилось предупреждение о том, что БпЛА свернули на Киев — именно тогда в столице объявили воздушную тревогу. Последнее сообщение об угрозе для столицы опубликовали в 9:36: другой информации пока не было.

Мониторинговый канал в течение часа перечислял районы, которым угрожали дроны РФ. Среди них — Вышгород (3-4 шт.), Оболонь, Троещина, Новоселки, Нижняя Дубечня, Почайна, Виноградарь, Сырец, Шулявка, Лукьяновка, Соломенка, Святошино, Борщаговка, Житомирская трасса. Перечень показывает, что БпЛА прошли над столицей с севера, северо-востока и северо-запада через центр на запад.

Обстрел Киева — детали атаки 24 апреля

Тем временем Кличко написал, что в двух локациях в Соломенском районе упали обломки российских дронов. Чиновник уточнил, что инцидент произошел в нежилой застройке и над водоемом. В заметке в 9:21 городской голова подтвердил взрывы над Оболонью: работало ПВО — других деталей не было. В канале Киевской городской военной администрации предупреждали о воздушной угрозе, но информации о последствиях нет.

Киевская ОВА во время налета "Шахедов" РФ информировала о движении дронов в Киевской области: сообщений о падении обломков или попадании нет.

Отметим, Фокус писал о ночной атаке "Шахедов" РФ на Украину, которая состоялась в ночь на 24 апреля. Около 2 часов в сети сообщили о попадании российских дронов в Одессе. На фото и видео с места событий показали горящие местность и дом, который обвалился от удара: спасатели искали людей между завалами. Воздушные силы ВСУ сообщили, что РФ запустила 107 БПЛА различных типов и две баллистических ракеты (из-под Ростова). Силы ПВО сбили 96 БпЛА, при этом есть попадания в девяти локациях и падение обломков — в двух.

Напоминаем, 22 апреля состоялся очередной обстрел Киева, во время которого над столицей заметили не только "Шахеды", но и воздушные шары.