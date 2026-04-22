В Киеве прогремели взрывы: город атаковали БПЛА, жители заметили воздушные шары (фото)

Под вечер 22 апреля над Киевом зафиксировали вражеские беспилотники и воздушные шары.

О первом из них сообщили Воздушные силы ВСУ в 17:34.

Также Telegram-каналы пишут о том, что на столицу также летят воздушные шары с угловыми отражателями.

Глава Киевской военной городской администрации Тимур Ткаченко предупредил о приближении дронов к городу и работе ПВО.

В сети публикуют кадры, где видно, как прямо над многоэтажками пролетает "Шахед". По предварительной информации, его сбили. Именно эти взрывы и слышали жители столицы.

Шары с угловыми отражателями: для чего они ВС РФ

Как писали "Факты", впервые воздушные шары с угловыми отражателями ВС РФ запустили по Украине еще 12 февраля 2023 года. Их заметили на Днепропетровщине.

"Эти воздушные шары можно назвать дедовскими методами, потому что применять начали их давно. Это обычный шар, который может быть разного размера — диаметром от метра до полутора. Шар наполнен газом, соответственно, летит вверх. На шнурке к шару прикреплен угловой отражатель. Сигналы нашей радиолокационной станции отражаются от углового отражателя, поэтому шары становятся заметными", — объяснял тогда журналистам редставитель Воздушных сил Юрий Игнат.

Они предназначены для отвлечения внимания ПВО.

"Этот угловой отражатель выполняет функцию ложной цели, которая очень похожа на дрон-камикадзе или небольшой самолет. То есть отражатель нужен именно для РЛС, который видит его как воздушный объект. Поэтому, пока шар не увидят визуально в небе, его воспринимают как воздушную цель", — рассказывал военный эксперт Александр Коваленко.

