В киевском дворе нашли обломки огромной российской ракеты (видео)

После массированной ракетно-дроновой атаки на Киев 16 апреля во дворах жилой многоэтажки нашли обломки российской ракеты.

Смертоносное железо лежит рядом с домами, а соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы.

Обстрел Киева 16 апреля: что известно на данный момент

По состоянию на 11:00 утра известно о четырех погибших, в том числе 12-летнем мальчике, и 54 потерпевших.

Среди погибших также — 35-летняя женщина и два 60-летних охранника автосалона, которые вышли на смену всего за несколько часов до обстрела в Оболонском районе столицы. Взрывом уничтожены около 60 автомобилей.

Больше всего пострадали Подольский и Оболонский район, прилеты зафиксированы также в Днепровском и Шевченковском районах города.

По слововам начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, противник атаковал Украину большим количеством баллистики.

"Особенность этой атаки заключалась в том, что противник применил большое количество баллистики — 19 баллистических ракет "Искандер-М/С-400" — по четырем регионам. Снова пострадал Киев, где было 5 попаданий. Также пострадали Днепр, Харьковская и Одесская области", — рассказал он.

Большинство из 703 воздушных целей летели на Киев. Прокуратура города уже возбудила уголовное производство по факту очередных военных преступлений ВС РФ.

Как отметил авиационный эксперт Богдан Долинце, Россия применила тактику повторных ударов во время этой атаки.

"То есть повторно по тем же целям через определенный период времени наносится повторный удар. В первую очередь для того, чтобы максимилизовать последствия для тех экипажей и персонала, который приезжает на помощь людям или гасить пожар", — объяснил он.

Кроме Киева, погибшие есть в Одессе. Количество жертв там уже выросло до девяти человек.

В Харькове "Шахеды" атаковали Индустриальный, Салтовский и Немышлянский районы. В последнем ранения получили двое пенсионеров — мужчина и женщина.

В Днепре и области погибли не менее трех человек, десятки пострадавших и большое количество разрушений.