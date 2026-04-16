Массированная атака на Киев: более 50 человек ранены, 4 погибших, — прокуратура (фото)
Четыре человека, в том числе 12-летний мальчик, погибли, еще не менее 54 получили ранения разной степени тяжести в результате массированного ракетно-дронового обстрела Киева российской армией 16 апреля.
Двое погибших — ребенок и женщина — жители Подольского района. Еще две жертвы — охранники автосалона в Оболонском районе, который тоже был под вражеской атакой, сообщили в Киевской городской прокуратуре. Именно эти два района этой ночью и утром больше всего приняли на себя удары ВС РФ.
В частности, зафиксировано прямое попадание дрона в 18-этажный дом в ЖК "КристерГард" на Подоле. Взрыв был такой силы, что в соседних подъездах выбило окна.
Среди пострадавших — трое сотрудников полиции, четверо медиков и двое иностранцев. В результате ударов в столице повреждены 17 многоэтажных домов, 10 частных домов, гостиница, офисный центр, автосалон, заправочная станция, ТРЦ.
Прокуратура столицы возбудила уголовное производство по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Ранее мэр Виталий Кличко писал, что госпитализированы не менее 26 пострадавших.
Обстрел Киева 16 апреля: что известно
Враг атаковал столицу ракетами и дронами, а прилеты и падение обломков зафиксировали в Подольском, Оболонском, Шевченковском и Деснянском районах Киева. Повреждены жилые дома, здания и автомобили. На Почайной очевидцы наблюдают черный столб дыма после прилета. Известно об ударах по складским помещениям в Оболонском районе города. На местах прилетов работают спасатели, ликвидируя последствия атак.
В одном из киевских дворов заметили обломки ракеты.
Напомним, ВС РФ ударили "Шахедами" по Харькову. В Немышлянском районе перебит газопровод, пострадали двое пенсионеров. Также под атакой накануне оказался Славянск. Оккупанты сбросили на центр города ФАБ-1500, повредив по меньшей мере 39 многоэтажек и 15 автомобилей.