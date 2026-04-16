Масована атака на Київ: понад 50 осіб поранено, 4 загиблих, — прокуратура (фото)

Чотири людини, зокрема 12-річний хлопчик, загинули, ще щонайменше 54 дістали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок масованого ракетно-дронового обстрілу Києва російською армією 16 квітня.

Двоє загиблих — дитина і жінка — жителі Подільського району. Ще дві жертви — охоронці автосалону в Оболонському районі, який теж був під ворожою атакою, повідомили в Київській міській прокуратурі. Саме ці два райони цієї ночі та вранці найбільше прийняли на себе удари ЗС РФ.

Зокрема, зафіксовано пряме попадання дрона у 18-поверховий будинок у ЖК "КрістерГард" на Подолі. Вибух був такої сили, що в сусідніх під'їздах вибило вікна.

Серед постраждалих — троє співробітників поліції, четверо медиків і двоє іноземців. Унаслідок ударів у столиці пошкоджено 17 багатоповерхових будинків, 10 приватних будинків, готель, офісний центр, автосалон, заправну станцію, ТРЦ.

Прокуратура столиці порушила кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше мер Віталій Кличко писав, що госпіталізовано щонайменше 26 постраждалих.

Обстріл Києва 16 квітня: що відомо

Ворог атакував столицю ракетами і дронами, а прильоти і падіння уламків зафіксували в Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах Києва. Пошкоджено житлові будинки, будівлі та автомобілі. На Почайній очевидці спостерігають чорний стовп диму після прильоту. Відомо про удари по складських приміщеннях в Оболонському районі міста. На місцях прильотів працюють рятувальники, ліквідовуючи наслідки атак.

В одному з київських дворів помітили уламки ракети.

Нагадаємо, ЗС РФ вдарили "Шахедами" по Харкову. У Немишлянському районі перебито газопровід, постраждали двоє пенсіонерів. Також під атакою напередодні опинився Слов'янськ. Окупанти скинули на центр міста ФАБ-1500, пошкодивши щонайменше 39 багатоповерхівок і 15 автомобілів.