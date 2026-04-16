РФ масовано обстріляла Україну: багато загиблих у Києві, Одесі та Дніпрі (фото)

У ніч на 16 квітня Україна зазнала чергового масового ракетно-дронового обстрілу з боку ЗС РФ. Під ударом були Київ, Дніпро, Одеса і Харків.

Станом на ранок відомо про кількох загиблих, а також постраждалих. Інформація постійно оновлюється, і кількість потерпілих і жертв постійно змінюється.

За даними Повітряних Сил ЗСУ, ЗС РФ здійснили дві хвилі ракетно-дронових атак, запустивши 19 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400, 20 крилатих ракет Х-101, 5 крилатих ракет "Іскандер-К" і 659 БПЛА (Shahed, "Гербера", "Італмас" та інші).

Українські військові збили або придушили 31 ракету і 636 дронів різних типів. Зафіксовано влучання 12 ракет і 20 дронів у 26 локаціях, ще на 25 — падіння уламків.

Обстріл Києва 16 квітня

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Києві внаслідок атаки загинуло п'ятеро мешканців, зокрема дитина, ще 21 людину травмовано.

Руйнування зафіксовано в Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах.

Двоє людей загинули на Оболоні, де горіли авто, пошкоджено склад, шиномонтаж і будівлю магазину.

Серед шести постраждалих там же — чотири співробітники "швидкої" і двоє поліцейських, які прибули на місце прильоту.

Ще двоє загиблих, зокрема 12-річний хлопчик — у Подільському районі, де сталося влучання на відкритій території, внаслідок чого сталося руйнування фасадів житлових будинків. Під завалами одного з них виявили два тіла. Ще троє людей дістали різані рани через осколки скла.

Є руйнування фасаду двох готелів і прилеглих будинків. Двоє людей дістали поранення. Крім того, задокументовано влучання перед житловими будинками, через що зруйновано фасади, а в деяких із будинків заблоковано двері. Рятувальники виявили трьох постраждалих.

Також зруйновано одноповерховий житловий будинок, з-під завалів якого дістали двох людей, зокрема дитину.

Зафіксовано влучання і в шостий поверх 16-поверхового будинку. На щастя, обійшлося без постраждалих. 10 осіб евакуйовано на свіже повітря.

У Деснянському районі — пожежа у двоповерховому будинку, без постраждалих, а в Шевченківському районі — влучання на дитячому майданчику та біля житлового будинку. Про постраждалих не повідомляють.

О 7:06 ранку мер Києва Віталій Кличко написав, що дрон, який летів на низькій висоті, буквально врізався у 18-поверховий будинок. На місце поїхали всі екстрені служби.

Градоначальник також уточнив, що постраждали 45 жителів міста. 26 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці та амбулаторно (зокрема, двом дітям). Уранці атака на столицю триває.

ДСНС оновили дані про постраждалих. Наразі вже відомо про 48 поранених.

Фотограф Костянтин Ліберов опублікував уранці відео, на якому над ранковим Києвом видно густий чорний дим після атак.

Одеса під ударом: що відомо

Одеса цієї ночі пережила кілька ракетно-дронових атак. Станом на ранок відомо про шістьох загиблих, повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак. Пізніше кількість жертв зросла до семи.

Ще 12 осіб дістали поранення, їм надають усю необхідну медичну допомогу.

Пошкоджено об'єкти інфраструктури та житловий будинок у Хаджибейському районі, вибуховою хвилею в кількох будівлях вибито понад 300 вікон.

Також зафіксовано пошкодження в одному з парків Приморського району. Комунальні служби з ночі працюють на місцях з ліквідації наслідків. Розгорнуто оперативний штаб.

В Одеській ОВА констатують, що в місті пошкоджено об'єкти портової, критичної та житлової інфраструктури. Щонайменше у трьох багатоповерхівках зруйновано фасадні стіни та засклення, зазнав пошкоджень гуртожиток та прилеглі будівлі.

Унаслідок обстрілів на окремих об'єктах інфраструктури сталися пожежі.

Атака на Дніпро: є загиблі

На жаль, не обійшлося без жертв і в Дніпрі, який в останні кілька днів зазнає постійних масових атак. Цієї ночі внаслідок прильотів загинуло двоє людей, ще 14 дістали поранення і госпіталізовані. П'ятеро поранених — у важкому стані, написав уранці голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. У постраждалих діагностовано черепно-мозкові травми, осколкові поранення, акубаротравми.

Пізніше він доповнив інформацію, розповівши, що кількість постраждалих зросла до 30.

Паблік "Днепр Оперативный" із посиланням на очевидців повідомляє, що в район щільної міської забудови прилетіло дві ракети.

Окрім Дніпра, є загиблі й в області. У Новоолександрівській громаді Дніпровського району пошкоджено приватний будинок, зруйновано прибудову до будинку. Постраждала 14-річна дівчинка, яку госпіталізували в стані середньої тяжкості. На Нікопольщині росіяни поцілили по самому Нікополю, Покровській, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Горіли приватний будинок і не експлуатована будівля. Пошкоджено багатоповерхівки, авто. Загинув 37-річний чоловік. Троє людей дістали поранення, з них двоє чоловіків по 28 років госпіталізовані у важкому стані.

Учора ввечері в місті внаслідок атаки було пошкоджено навчальний заклад, а також постраждали двоє дітей — півторарічний і трирічний хлопчики та 38-річна жінка.

Ситуація в Харкові 16 квітня

Після опівночі мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що два ворожі БПЛА вдарили по місту. Один із них атакував Слобідський район міста, інший — Індустріальний, упавши біля житлових будинків.

У Немишлянському районі внаслідок падіння ворожого дрона на дорогу пошкоджено кілька приватних будинків, перебито газопровід. Постраждали двоє людей: 66-річний чоловік і 77-річна жінка, розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Уранці, о 6:25, Терехов написав про влучання ворожого дрона в Салтівському районі біля багатоповерхівок. На місці удару загорівся приватний будинок, є постраждалі.

Також повідомлялося, що російський БпЛА влучив у будинок в Одесі.