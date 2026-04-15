Повторна атака ЗС РФ на Дніпро: постраждали двоє маленьких дітей

15 квітня після 20:00 російська армія знову атакувала Дніпро ударними безпілотниками.

Унаслідок атаки було пошкоджено навчальний заклад, а також постраждали двоє дітей — півторарічний і трирічний хлопчики, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

У дітей — множинні забої. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу. Також поранено 38-річну жінку. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Telegram-канал "Дніпро Оперативний" інформує, що внаслідок прильоту у центр міста в одному з дворів загорілися авто, а вибуховою хвилею вибило вікна в прилеглих будинках.

Унаслідок прильотів у Дніпрі зафіксовано пожежі

У ніч на 15 квітня ЗС РФ атакували два вищі навчальні заклади. Унаслідок ударів пошкоджено навчальні корпуси та студентські гуртожитки Українського державного університету науки і технологій та політехніки, повідомляв уранці мер міста Борис Філатов. Вибухова хвиля зачепила ще близько трьох десятків житлових будинків. Розбито загалом понад тисячу вікон.

"Жодної військової мети. Суто будинки дніпрян та об'єкти, які належать до культурної спадщини і є науковою базою міста. Вкрай цинічним є те, що атака сталася в ніч, коли в Дніпрі оголошено жалобу. Бо тільки вчора росія вбила у нас п'ятьох людей", — пише Філатов.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти атакували Одесу, влучивши в житловий будинок. Загинув чоловік.

У ніч на 14 квітня "Шахед" влучив у багатоповерхівку Харкова.