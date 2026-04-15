Повторная атака ВС РФ на Днепр: пострадали двое маленьких детей

15 апреля после 20:00 российская армия снова атаковала Днепр ударными беспилотниками.

В результате атаки было повреждено учебное заведение, а также пострадали двое детей – полуторагодовалый и трехлетний мальчики, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

У детей — множественные ушибы. Врачи предоставляют им всю необходимую помощь. Также ранена 38-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Telegram-канал "Днепр Оперативный" информирует, что в результате прилета по центру города в одном из дворов загорелись авто, а взрывной волной выбило окна в близлежащих домах.

В результате прилетов в Днепре зафиксированы пожары Фото: Днепр оперативный

В ночь на 15 апреля ВС РФ атаковали два высших учебных заведения. В результате ударов повреждены учебные корпуса и студенческие общежития Украинского государственного университета науки и технологий и политехники, сообщал утром мэр города Борис Филатов. Взрывная волна зацепила еще около трех десятков жилых домов. Разбито в общей сложности более тысячи окон.

"Никакой военной цели. Сугубо дома днепрян и объекты, принадлежащие культурному наследию и являются научной базой города. Крайне циничным является то, что атака произошла в ночь, когда в Днепре объявлен траур. Ибо только вчера россия убила у нас пять человек", — пишет Филатов.

Напомним, сегодня российские оккупанты атаковали Одессу, попав в жилой дом. Погиб мужчина.

В ночь в на 14 апреля "Шахед" попал в многоэтажку Харькова.