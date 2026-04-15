Повреждены квартиры на нескольких этажах: российский БпЛА попал в дом в Одессе

В Одессе вечером 15 апреля в результате атаки российского беспилотника был поврежден жилой дом. В результате удара возник пожар, а квартиры на нескольких верхних этажах подверглись разрушениям.

Как сообщил на своей странице в Telegram председатель Одесской ОГА Олег Кипер, в результате попадания дрона повреждения получили квартиры на 5-7 этажах жилого дома в Одессе. После удара возник пожар.

Сейчас информация о возможных пострадавших и окончательные масштабы разрушений уточняются. На месте работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия атаки и фиксируют повреждения.

