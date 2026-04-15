Пошкоджено квартири на кількох поверхах: російський БпЛА влучив у будинок в Одесі (фото)

В Одесі ввечері 15 квітня внаслідок атаки російського безпілотника було пошкоджено житловий будинок. У результаті удару виникла пожежа, а квартири на кількох верхніх поверхах зазнали руйнувань.

Як повідомив на своїй сторінці в Telegram голова Одеської ОДА Олег Кіпер, внаслідок влучання дрона пошкоджень зазнали квартири на 5–7 поверхах житлового будинку в Одесі. Після удару виникла пожежа.

Наразі інформація щодо можливих постраждалих та остаточні масштаби руйнувань уточнюються. На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки та фіксують пошкодження.

Наслідки удару ЗС РФ по Одесі 15 квітня Фото: Скриншот з відео

Зокрема, на відео наслідків влучання, яке публікують місцеві пабліки, видно, що в житловому будинку на одному з поверхів повністю зруйнована частина стіни внаслідок удару. Ба більше, практично в усьому будинку повилітало скло з вікон.

Крім того, як уточнив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram, через удар росіян по житловому будинку постраждало четверо людей. Крім того, вні підтвердив, дані стосовно пошкодження квартир з 5 по 7 поверхи.

Наслідки удару ЗС РФ по Одесі 15 квітня Фото: Сергій Лисак / Telegram

"На місці влучання вже працюють рятувальники та всі екстрені служби. Розгорнуто оперативний штаб", — написав він.

Новина доповнюється…