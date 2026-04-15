РФ масовано атакувала Україну: є загиблі у Запоріжжі, постраждалі у Дніпрі (фото, відео)

В ніч на 15 квітня та із самого ранку росіяни атакували міста України дронами та ракетами. Є поранені та загиблі. Під ударом опинились житлові будинки.

Наразі відомо про двох загиблих та кількох поранених. І Росія знов атакувала рятувальників, коли ті ліквідовували пожежу, яка виникла після обстрілів. Фокус зібрав все, що відомо.

Внаслідок атаки на Запоріжжя загинули двоє людей

Близько п'ятої ранку ворог завдав ударів по Запоріжжю. Голова ОВА Іван Федоров повідомив, що загинули чоловік і 74-річна продавчиня магазину на зупинці по якому ворог завдав удару.

Внаслідок обстрілу пошкодило автостоянку, підприємство, зупинку, прилеглі житлові будинки та кіоск.

Впродовж доби окупанти завдали 592 удари по 43 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили 19 авіаударів та направили 365 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) на Запоріжжя та міста і села області.

Надійшло 47 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

У Дніпрі постраждали троє людей

Ворог атакував безпілотниками два райони області. У Дніпрі понівечені адмінбудівля, заклад освіти і багатоповерхівка. Постраждали троє людей. 29-річна жінка госпіталізована в стані середньої тяжкості. Жінка 22 років та чоловік 65 років на амбулаторному лікуванні.

"Понівечена 9-поверхова новобудова. Досі горить адмінбудівля", — повідомив Олександр Ганжа, голова Дніпропетровської ОВА.

На Нікопольщині під ударом були сам Нікополь, Покровська і Червоногригорівська громади.

"З вечора і до ранку ворог атакував район FPV-дронами. Цілили по райцентру, Покровській сільській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах", — повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

Росіяни атакували Черкаси дронами – троє постраждали

У Черкасах троє потерпілих людей.

"Важка ніч для Черкащини: росіяни спрямували на область ударні дрони", — повідомив Ігор Табурець, начальник Черкаської ОВА.

Зафіксовано падіння ворожих цілей на кількох локаціях в обласному центрі.

Харківщину атакували КАБами

"Окупанти вдарили КАБ по Малоданилівській громаді. Попередньо, влучання чотирьох керованих авіабомб зафіксували в селі Черкаська Лозова… Наразі відомо про 74-річну постраждалу. Жінка зазнала гострої реакції на стрес.", - повідомив Олег Синєгубов, начальник Харківської ОДА.

Пошкоджено двоповерхову адмінбудівлю на території цивільного підприємства та близько семи автомобілів. На Харківщині постраждали двоє людей. Пошкоджено адмінбудівлю цивільного підприємства та автівки.

У Сумах ворожий БПЛА атакував рятувальників

Суми знову опинилися під російськими ударами. Ворожий БПЛА влучив по промисловій зоні міста. Рятувальникам вдалося запобігти подальшому поширенню вогню.

Росіяни атакували рятувальників на Сумщині Фото: ДСНС

"Під час гасіння пожежі, по місцю, де працювали рятувальники, ворог наніс повторний удар. Попри постійну загрозу з неба, всі осередки горіння вдалося ліквідувати", — повідомили в ДСНС.

Вже за декілька годин ворог наніс черговий удар по тій же локації. Фахівці ДСНС повторно ліквідували пожежу. Інформація про постраждалих не надходила.

Росіяни знов атакували південь Одеської області

Вночі Росія знову атакувала південь Одеської області ударними безпілотниками.

"Внаслідок влучань виникли пожежі на території портової інфраструктури", — повідомили в ДСНС.

Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займань. Загиблих та постраждалих немає.

Атака на Україні 15 квітня – Повітряні сили України повідомили по 309 збитих ворожих дрона

У Повітряних силах України розповіли, що у ніч на 15 квітня (з 18:00 14 квітня) противник атакував трьома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської області, а також 324 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 250 із них – "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 309 ворожих дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

"Зафіксовано влучання балістичних ракет та 13 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях", - повідомили у ПС ЗСУ та зазначили, що у повітряному просторі ще є декілька ворожих БпЛА.

Нагадаємо, 14 квітня росіяни вбили у Черкасах восьмирічну дитину, коли обстріляли регіон ударними безпілотниками.

Також напередодні був атакований порт на Одещині. Росіяни уразили цивільне судно під прапором Панами.