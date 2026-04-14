Количество раненых в результате атаки на Днепр возросло: от удара погибли четыре человека, — ОВА

Российские оккупанты утром 14 апреля ударили по Днепру. Воздушные силы ВСУ сообщали о пуске баллистической ракеты в сторону города.

Сейчас стало известно о том, что количество раненых возросло до 25. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Также известно о четырех погибших в результате обстрела.

Среди раненых 21 человек был госпитализирован, десять из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.

У пострадавших минно-взрывные травмы, осколочные ранения, рваные раны, переломы.

В Днепровском горсовете по состоянию на 14:00 сообщали о том, что в одну из городских больниц обратилось 11 раненых. Из них восемь были госпитализированы — семь мужчин и одна женщина.

У пострадавших диагностировали преимущественно осколочные ранения и рваные раны. Медики проводят операции.

В 11:32 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения и ракету в сторону Днепра.

Об ударе россиян по Днепру стало известно сегодня днем.

Напомним, что утром 13 апреля российские войска атаковали инфраструктуру Укрзализныци на Днепропетровщине. Пассажиров пригородного поезда удалось эвакуировать заблаговременно после обнаружения воздушной угрозы. Удар пришелся вблизи локомотива грузового поезда, однако пострадавших не было.

Ранее мы также информировали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о намерении РФ создать "буферную зону" на Днепропетровщине. Российские войска продолжают наступательные действия на отдельных направлениях, несмотря на значительные потери.