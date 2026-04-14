Кількість поранених внаслідок атаки на Дніпро зросла: від удару загинуло четверо людей, — ОВА

Російські окупанти вранці 14 квітня вдарили по Дніпру. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуск балістичної ракети в бік міста.

Наразі стало відомо про те, що кількість поранених зросла до 25. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Також відомо про чотирьох загиблих внаслідок обстрілу.

Серед поранених 21 людина була госпіталізована, десятеро з них наразі перебувають у важкому стані.

У постраждалих мінно-вибухові травми, осколкові поранення, рвані рани, переломи.

У Дніпровській міськраді станом на 14:00 повідомляли про те, що до однієї з міських лікарень звернулося 11 поранених. Із них вісім були госпіталізовані — семеро чоловіків та одна жінка.

У потерпілих діагностували переважно уламкові поранення та рвані рани. Медики проводять операції.

О 11:32 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння та ракету в бік Дніпра.

Нагадаємо, що вранці 13 квітня російські війська атакували інфраструктуру Укрзалізниці на Дніпропетровщині. Пасажирів приміського поїзда вдалося евакуювати завчасно після виявлення повітряної загрози. Удар прийшовся поблизу локомотива вантажного поїзда, однак постраждалих не було.

Раніше ми також інформували, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про намір РФ створити "буферну зону" на Дніпропетровщині. Російські війська продовжують наступальні дії на окремих напрямках, попри значні втрати.