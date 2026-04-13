Росія знову почала атакувати залізницю: евакуювали пасажирів приміського потяга на Дніпропетровщині

Російська армія завдала удару поблизу локомотива, який тягнув вантажі.

Вранці, 13 квітня, ворог знову атакував інфраструктуру "Укрзалізниці". Зокрема, у Дніпропетровській області через атаку РФ евакуювали пасажирів.

Про це повідомляє державна компанія.

В "Укрзалізниці" розповіли, що атаки ворога знову відновилися після певного затишшя.

"Сьогодні зранку завдяки чіткій роботі моніторингового центру повітряних загроз та локомотивних бригад Укрзалізниці на Дніпропетровщині вдалося завчасно зупинити приміський поїзд та евакуювати пасажирів", — йдеться у повідомленні.

У повідомленні йдеться, що система оперативно зафіксувала повітряну загрозу та передала дані поїзним бригадам, які перебували в зоні небезпеки.

Відео дня

"Приміський поїзд було зупинено на найближчій станції, після чого організовано евакуацію всіх пасажирів. Локомотивна бригада вантажного поїзда також вчасно залишила кабіну локомотива. Після цього ворог завдав удару поблизу локомотиву вантажного поїзда", — йдеться у повідомленні.

"Завдяки злагодженим діям ніхто з пасажирів і залізничників не постраждав", — наголосили у компанії.

У повідомленні йдеться, що після стабілізації ситуації рух поїзда було відновлено.

