Россия снова начала атаковать железную дорогу: эвакуировали пассажиров пригородного поезда на Днепропетровщине

Российская армия нанесла удар вблизи локомотива, который тянул грузы.

Утром, 13 апреля, враг снова атаковал инфраструктуру "Укрзалізниці". В частности, в Днепропетровской области из-за атаки РФ эвакуировали пассажиров.

Об этом сообщает государственная компания.

В "Укрзалізниці" рассказали, что атаки врага снова возобновились после некоторого затишья.

"Сегодня утром благодаря четкой работе мониторингового центра воздушных угроз и локомотивных бригад Укрзалізниці на Днепропетровщине удалось заблаговременно остановить пригородный поезд и эвакуировать пассажиров", — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что система оперативно зафиксировала воздушную угрозу и передала данные поездным бригадам, которые находились в зоне опасности.

"Пригородный поезд был остановлен на ближайшей станции, после чего организована эвакуация всех пассажиров. Локомотивная бригада грузового поезда также вовремя покинула кабину локомотива. После этого враг нанес удар вблизи локомотива грузового поезда", — говорится в сообщении.

"Благодаря слаженным действиям никто из пассажиров и железнодорожников не пострадал", — отметили в компании.

В сообщении говорится, что после стабилизации ситуации движение поезда было восстановлено.

Напомним, что ночью с 12 на 13 апреля российские оккупанты нанесли удар по энергообъекту в Черниговской области, в результате чего 12 тысяч абонентов остались без света. Там также подчеркнули, что энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам как только позволит ситуация с безопасностью.

Отметим, что после окончания срока действия "Пасхального перемирия" взрывы также слышали в Кропивницком.

Также Вооруженные силы Российской Федерации используют пару дронов-камикадзе "Шахед" во время охоты на мобильные огневые группы (МОГ) Украины, рассказал советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.