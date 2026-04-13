"Флеш" показал последствия попадания "Шахеда" по огневой группе: какая новая тактика "охоты" РФ (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации используют пару дронов-камикадзе "Шахед" во время охоты на мобильные огневые группы (МОГ) Украины, рассказал советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов. МВГ работают в различных родах войск, и должны остерегаться новой тактики российских ударов. Как выглядит следствие попадания российского дрона по машине огневой группы и как противодействовать действиям россиян?

Во время атаки дронов ВС РФ один управляемый "Шахед" отвлекал экипаж МВГ, тогда как второй атаковал машину, говорится в сообщении "Флеша" в Telegram-канале. Представитель Минобороны предупредил об угрозе и объяснил, что нужно для сохранения жизней экипажа. Среди прочего, чтобы уберечься от новой тактики россиян, нужно маскироваться и заранее наработать план действий в подобной ситуации, написал он.

Сообщение "Флеша" появилось днем 13 апреля, после того, как утром Воздушные силы отчитались о сбитии 87 из 98 дронов различных типов, которые ночью атаковали Украину. Не уточняется, когда именно и в каком регионе "Шахед" РФ атаковал мобильную огневую группу. На фото с места событий — остатки белого пикапа, в котором взрыв полностью уничтожил кабину и все оборудование и оружие. Бескрестнов уточнил, что речь идет о попадании управляемого БпЛА, то есть события произошли недалеко от линии фронта или границы РФ, чтобы операторы имели mesh-связь с летающим аппаратом.

"Заранее подумайте о маскировке и плане действий. Машины — это только железо, наша ценность — люди", — подчеркнул представитель Минобороны.

Атаки "Шахедов" РФ — машина МВГ после удара дрона Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Атаки "Шахедов" РФ — какая угроза для МВГ

Отметим, 9 апреля в сети появились кадры из российских пабликов, на которых "Шахед" РФ атаковал мобильную огневую группу в Полтавской области. На видео — черно-белые кадры, на которых видим машину и квадраты, которые показывают фиксацию цели. "Флеш" проанализировал запись и объяснил, что на ударных дронах не было систем захвата целей и донаведения и что квадраты — это компьютерная графика. При этом отмечается, что связь действительно работает на mesh-модемах и ее можно нарушить системами РЭБ, которые действуют на расстоянии 200-500 м. Кроме того, Бескрестнов отметил, что экипажи МВГ должны маскировать пикапы, находясь даже в тылу.

Отметим, осенью 2025 года Фокус рассказал о работе мобильных огневых групп, которые охотятся на "Шахеды" РФ во время массированных воздушных атак. При этом глава Штабного фонда Третьего армейского корпуса Олег Петренко заявил, будто эффективность МВГ "чуть больше нуля процентов", а украинское командование — о том, что экипажи сбивают 40% БпЛА РФ. Военный эксперт Дмитрий Снегирев объяснил, что экипажи являются частью многоуровневой системы ПВО, которые благодаря своей мобильности могут защищать стратегические объекты и динамично реагировать на изменение траектории "Шахедов".

Напоминаем, 30 марта министр обороны Михаил Федоров рассказал о первой частной системе ПВО, которая в автоматизированном режиме будет сбивать российские "Шахеды".