Россияне атакуют мобильные огневые группы "Шахедами": "Флеш" объяснил, как быть готовым к этому

Российские военные прицельно бьют по украинским мобильным огневым группам. Для этого враг использует управляемые "Шахеды".

Угроза существует по всей стране. Об этом предупредил советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram.

Он опубликовал видео с каналов врага, где показана атака на мобильную огневую группу возле Полтавы. В то же время он дал ряд советов для украинских военных.

В частности, он отметил, что важно пытаться хоть как-то маскировать свою машину даже в тылу.

Сейчас россияне не имеют на "Шахедах" машинного захвата целей и донаведения, однако он уточнил, что это "пока".

"Мы уже доказали на практике, что МЭШ-модемы на Шахедах подавляются средствами РЭБ на расстоянии 200-500 метров", — подчеркнул он.

Россия начала использовать новый дрон — "Герань-5"

Напомним, что Россия начала использовать новые управляемые реактивные дроны "Герань-5". В частности, они гораздо быстрее "Шахеды" и больше напоминают мини-крылатые ракеты.

Ранее в интервью Фокусу представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm и военный Михаил Макарук рассказал, что Россия пытается компенсировать недостаток ракет, переделывая ударные дроны "Шахед" в упрощенные ракетные системы под названием "Герань-5". Из-за технических проблем, санкций и нехватки квалифицированных специалистов эти попытки остаются нестабильными и малоэффективными.

Кроме того, как пояснил военный обозреватель Денис Попович, "Герань-5" — это новый шаг в развитии дронов РФ с боевой частью до 90 кг и радиусом действия до тысячи километров. Он пока используется в основном в испытательных целях и не предназначен для массового производства, а значительная часть деталей происходит из Ирана и Китая. И все же, основную угрозу для Украины сейчас создают модернизированные "Герань-2", которые активно совершенствуются и применяются в большом количестве.