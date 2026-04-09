Россияне атакуют мобильные огневые группы "Шахедами": "Флеш" объяснил, как быть готовым к этому

Иллюстративное фото: Шахед | Фото: Армія Inform

Российские военные прицельно бьют по украинским мобильным огневым группам. Для этого враг использует управляемые "Шахеды".

Угроза существует по всей стране. Об этом предупредил советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram.

Он опубликовал видео с каналов врага, где показана атака на мобильную огневую группу возле Полтавы. В то же время он дал ряд советов для украинских военных.

В частности, он отметил, что важно пытаться хоть как-то маскировать свою машину даже в тылу.

Сейчас россияне не имеют на "Шахедах" машинного захвата целей и донаведения, однако он уточнил, что это "пока".

"Мы уже доказали на практике, что МЭШ-модемы на Шахедах подавляются средствами РЭБ на расстоянии 200-500 метров", — подчеркнул он.

Напомним, что в марте украинские пограничники сбили ночью вражеский "Шахед". Ударная волна "снесла" бойца МВГ из машины.

Напомним, что глава Штабного фонда Третьего армейского корпуса Олег Петренко заявил о "нулевой эффективности" мобильных огневых групп ПВО. После этого Фокус выяснил,действительно ли эти подразделения потеряли результативность, почему такие заявления звучат именно сейчас и к чему может привести пересмотр их роли в системе противовоздушной обороны.

Россия начала использовать новый дрон — "Герань-5"

Напомним, что Россия начала использовать новые управляемые реактивные дроны "Герань-5". В частности, они гораздо быстрее "Шахеды" и больше напоминают мини-крылатые ракеты.

Ранее в интервью Фокусу представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm и военный Михаил Макарук рассказал, что Россия пытается компенсировать недостаток ракет, переделывая ударные дроны "Шахед" в упрощенные ракетные системы под названием "Герань-5". Из-за технических проблем, санкций и нехватки квалифицированных специалистов эти попытки остаются нестабильными и малоэффективными.

Кроме того, как пояснил военный обозреватель Денис Попович, "Герань-5" — это новый шаг в развитии дронов РФ с боевой частью до 90 кг и радиусом действия до тысячи километров. Он пока используется в основном в испытательных целях и не предназначен для массового производства, а значительная часть деталей происходит из Ирана и Китая. И все же, основную угрозу для Украины сейчас создают модернизированные "Герань-2", которые активно совершенствуются и применяются в большом количестве.