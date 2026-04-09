Росіяни атакують мобільні вогневі групи "Шахедами": "Флеш" пояснив, як бути готовим до цього

Російські військові прицільно б'ють по українським мобільним вогневим групам. Для цього ворог використовує керовані "Шахеди".

Загроза існує по всій країні. Про це попередив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram.

Він опублікував відео з каналів ворога, де показано атаку на мобільну вогневу групу біля Полтави. Водночас він дав низку порад для українських військових.

Зокрема, він наголосив, що важливо намагатися хоч якось маскувати свою машину навіть у тилу.

Наразі росіяни не мають на "Шахедах" машинного захоплення цілей та донаведення, однак він уточнив, що це "поки що".

"Ми вже довели на практиці, що МЕШ-модеми на Шахедах пригнічуються засобами РЕБ на відстані 200–500 метрів", — наголосив він.

Нагадаємо, що у березні українські прикордонники збили вночі ворожий "Шахед". Ударна хвиля "знесла" бійця МВГ з машини.

Нагадаємо, що голова Штабного фонду Третього армійського корпусу Олег Петренко заявив про "нульову ефективність" мобільних вогневих груп ППО. Після цього Фокус з'ясував, чи справді ці підрозділи втратили результативність, чому такі заяви лунають саме зараз і до чого може призвести перегляд їхньої ролі у системі протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що Росія почала використовувати нові керовані реактивні дрони "Герань-5". Зокрема, вони набагато швидші за "Шахеди" і більше нагадують мінікрилаті ракети.

Раніше в інтерв'ю Фокусу речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm та військовий Михайло Макарук розповів, що Росія намагається компенсувати нестачу ракет, переробляючи ударні дрони "Шахед" у спрощені ракетні системи під назвою "Герань-5". Через технічні проблеми, санкції та брак кваліфікованих спеціалістів ці спроби залишаються нестабільними та малоефективними.

Крім того, як пояснив військовий оглядач Денис Попович, "Герань-5" — це новий крок у розвитку дронів РФ із бойовою частиною до 90 кг і радіусом дії до тисячі кілометрів. Він наразі використовується здебільшого у випробувальних цілях і не призначений для масового виробництва, а значна частина деталей походить з Ірану та Китаю. Та все ж, основну загрозу для України зараз створюють модернізовані "Герань-2", які активно вдосконалюються і застосовуються у великій кількості.