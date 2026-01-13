"Значною мірою китайські деталі": оглядач відповів, чи чекати на масові атаки "Герань-5"

Військовий оглядач Денис Попович пояснив, що наразі РФ робить ставку на дрони типу "Герань-2", тобто російську версію "Шахедів", і активно їх модернізує. Однак модель "Герань-5" він описав як "безумовно новий крок".

"Це значною мірою китайські деталі. Це реактивний безпілотник, радіус дії — до тисячі кілометрів. Він поступається звичайним "Шахедам", які можуть діяти у радіусі понад дві тисячі кілометрів", — зазначив експерт в ефірі телемарафону 13 січня.

Він зауважив, що "Герань-5" має бойову частину до 90 кілограмів — приблизно таку ж, яка зараз використовується на "Шахедах".

"Радше ми зараз бачимо випробувальне використання цих дронів. Тому я б не очікував масового виробництва цієї "Герань-5". І я б зараз не казав би про те, що РФ обов’язково перейде на масове використання саме цих дронів. Це можливо, але не обов’язково", — підкреслив Попович.

З його слів, нині "Герань-2" постійно вдосконалюється, "дуже масово" використовується і створює "дуже багато проблем" для України. Оглядач уточнив, що вдосконалень російського "Шахеда" немало: встановлення Starlink, можливість збивати українські літальні апарати у повітрі, можливість самознищення, керування онлайн тощо.

"Тобто зараз РФ дуже активно їх модернізує і створює великі проблеми, великі загрози для нашого населення. Передусім завдяки масовості. Оця реактивна "Герань-2" — це безумовно новий крок", — повідомив він.

Однак сценарій, що ці дрони будуть використовуватись так само масово як "Шахеди", Попович не вважає обов’язковим.

"Оскільки це випробування, радіус дії менший, комплектація ще не локалізована на території РФ, очевидно, бо значна кількість деталей — це Іран або Китай", — пояснив він.

Оглядач додав, що поки, як свідчать зокрема повідомлення про пошук можливості запуску з літаків, росіяни "вирішують, що з ними робити далі".

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки інформували, що "Герань-5" має довжину приблизно 6 метрів та розмах крил до 5,5 метра. На запущений по Україні дрон був встановлений реактивний двигун Telefly. Розробкою РФ його назвати важко, адже він суттєво схожий на іранський БПЛА.

Аналітики ISW передавали, що ЗС РФ збираються застосовувати "Герань-5" проти повітряних цілей, а не наземних. За даними ГУР, вони розробляють спосіб запуску цих БПЛА з літаків та оснащення їх ракетами класу "повітря-повітря" Р-73.