"В значительной степени китайские детали": обозреватель ответил, ждать ли массовых атак "Герань-5"

Военный обозреватель Денис Попович пояснил, что сейчас РФ делает ставку на дроны типа "Герань-2", то есть российскую версию "Шахедов", и активно их модернизирует. Однако модель "Герань-5" он описал как "безусловно новый шаг".

"Это в значительной степени китайские детали. Это реактивный беспилотник, радиус действия — до тысячи километров. Он уступает обычным "Шахедам", которые могут действовать в радиусе более двух тысяч километров", — отметил эксперт в эфире телемарафона 13 января.

Он отметил, что "Герань-5" имеет боевую часть до 90 килограммов — примерно такую же, которая сейчас используется на "Шахедах".

"Скорее мы сейчас видим испытательное использование этих дронов. Поэтому я бы не ожидал массового производства этой "Герань-5". И я бы сейчас не говорил бы о том, что РФ обязательно перейдет на массовое использование именно этих дронов. Это возможно, но не обязательно", — подчеркнул Попович.

По его словам, сейчас "Герань-2" постоянно совершенствуется, "очень массово" используется и создает "очень много проблем" для Украины. Обозреватель уточнил, что усовершенствований российского "Шахеда" немало: установка Starlink, возможность сбивать украинские летательные аппараты в воздухе, возможность самоуничтожения, управление онлайн и тому подобное.

"То есть сейчас РФ очень активно их модернизирует и создает большие проблемы, большие угрозы для нашего населения. Прежде всего благодаря массовости. Эта реактивная "Герань-2" — это безусловно новый шаг", — сообщил он.

Однако сценарий, что эти дроны будут использоваться так же массово как "Шахеды", Попович не считает обязательным.

"Поскольку это испытания, радиус действия меньше, комплектация еще не локализована на территории РФ, очевидно, потому что значительное количество деталей — это Иран или Китай", — пояснил он.

Обозреватель добавил, что пока, как свидетельствуют в частности сообщения о поиске возможности запуска с самолетов, россияне "решают, что с ними делать дальше".

Напомним, в Главном управлении разведки информировали, что "Герань-5" имеет длину примерно 6 метров и размах крыльев до 5,5 метра. На запущенный по Украине дрон был установлен реактивный двигатель Telefly. Разработкой РФ его назвать трудно, ведь он существенно похож на иранский БПЛА.

Аналитики ISW передавали, что ВС РФ собираются применять "Герань-5" против воздушных целей, а не наземных. По данным ГУР, они разрабатывают способ запуска этих БПЛА с самолетов и оснащения их ракетами класса "воздух-воздух" Р-73.