Втричі швидші за "Шахеди": РФ почала атакувати Україну новими дронами "Герань-5" (відео)

Росія почала використовувати нові керовані реактивні дрони "Герань-5". Зокрема, вони набагато швидші за "Шахеди" і більше нагадують міні-крилаті ракети.

Про це на своїй сторінці в Telegram повідомив український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, посилаючись на відео, опубліковане російськими пабліками.

За даними експертів, "Герань-5" розвиває крейсерську швидкість 450–600 км/год, а максимально може сягати 650 км/год, що ускладнює перехоплення його системами ППО та МВГ. Дальність польоту дронів досягає 950–1000 км, а вага бойової частини становить близько 90 кг.

"Росія тепер бʼє керованим реактивним дроном "Герань-5", швидкість яких в 3 рази більша за "шахеди" – він за конструкцією ближче навіть до міні-крилатої ракети", — написав він у своєй публікації.

Так, на відео про, яке розповів журналіст помітно, як росіяни завдали удару цим дроном по енергетичній інфраструктурі Сумщини.

Дрони "Герань-5" — що відомо про нову розробку Росії

Раніше в інтервю Фокусу речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm та військовий Михайло Макарук розповів, що Росія намагається компенсувати нестачу ракет, переробляючи ударні дрони "Шахед" у спрощені ракетні системи під назвою "Герань-5". Через технічні проблеми, санкції та брак кваліфікованих спеціалістів ці спроби залишаються нестабільними та малоефективними.

Крім того, як пояснив військовий оглядач Денис Попович, "Герань-5" — це новий крок у розвитку дронів РФ із бойовою частиною до 90 кг і радіусом дії до тисячі кілометрів. Він наразі використовується здебільшого у випробувальних цілях і не призначений для масового виробництва, а значна частина деталей походить з Ірану та Китаю. Та все ж, основну загрозу для України зараз створюють модернізовані "Герань-2", які активно вдосконалюються і застосовуються у великій кількості.

Ба більше, експерти Defense Express розповідали, що у 2026 році ЗС РФ вперше атакували Україну новим дроном "Герань-5", який, за інформацією Головного управління розвідки, планують використовувати зі штурмовиків Су-25.