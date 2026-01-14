Росія хоче пускати "Герань-5" з літаків Су-25: у Defense Express відповіли, чи це можливо

У 2026 році ЗС РФ вперше атакували Україну новим дроном "Герань-5", який, за інформацією Головного управління розвідки, планують використовувати зі штурмовиків Су-25. Аналітики пояснили, чи влізе БПЛА під крило літака.

У ГУР проінформували про плани інтегрувати "Герань-5" до Су-25. Водночас у мережі з'явилося зображення, яке свідчить про ідентичний намір щодо реактивних дронів "Герань-4". Передусім потрібно розуміти, чи помістяться фізично ці БПЛА під крилами ворожого штурмовика. Про це йдеться у матеріалі Defense Express від 14 січня.

Фото дронів "Герань-4" і "Герань-5" на Су-25 Фото: Відкриті джерела

За інформацією розвідки, "Герань-5" має розмах крил до 5,5 метра. Водночас на зображенні з мережі зазначено, що розмах крил у дрона "Герань-4" становить 3 метри, а у "Герань-5" — 3,2 метра.

Розмах крил Су-25 становить 14,36 метра. Тобто навіть якщо спиратись на дані ГУР, "Герань-5" теоретично можливо почепити на 2 та 10 точки підвіски літака.

"Інше питання — це інтеграція цих "Гераней" під крило штурмовиків Су-25, бо це не про "просто взяти й почепити", а ймовірно йдеться про додаткові роботи, реалізацію окремих рішень тощо. Чи зробили вже це росіяни станом на сьогодні або ж ще мають провести такі роботи — питання відкрите", — зауважили у виданні.

Найперша перевага, яку реалізація цієї ідеї надала б ЗС РФ, — це це розширення "пропускної здатності" одночасного запуску дронів та ракет під час обстрілів України. Також це дозволило б окупантам обирати фактично будь-яку точку пуску.

Якби росіяни використовували для пуску 10-20 літаків, це означало б можливість запуску до 20-40 додаткових "Гераней" у загальному залпу. І якщо наземний запуск обмежується розбудованими пусковими майданчиками, над розширенням яких працював ворог, то за таких умов обмеження зникають.

"Звичайно, що повітряний пуск впливає на збільшення дальності "Гераней" — йдеться про показник орієнтовно у 100 км, а також швидкості польоту. Крім того, заявлено, що повітряні пуски "Гераней" обійдуться дешевше, ніж наземні", — додали аналітики.

Нагадаємо, у ГУР повідомляли, що "Герань-5" має довжину приблизно 6 метрів та бойову частину вагою приблизно 90 кілограмів. Заявлена дальність ураження нового дрона — приблизно 1000 кілометрів. Ворог розглядає можливість його оснащення ракетами класу "повітря-повітря" Р-73.

13 січня військовий оглядач Денис Попович пояснив, що значною мірою "Герань-5" складається з китайських деталей. З його слів, новий російський дрон поступається "Шахедам" і чекати на масовані атаки ним поки не слід.