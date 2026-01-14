Россия хочет пускать "Герань-5" с самолетов Су-25: в Defense Express ответили, возможно ли это

В 2026 году ВС РФ впервые атаковали Украину новым дроном "Герань-5", который, по информации Главного управления разведки, планируют использовать со штурмовиков Су-25. Аналитики объяснили, влезет ли БПЛА под крыло самолета.

В ГУР проинформировали о планах интегрировать "Герань-5" в Су-25. В то же время в сети появилось изображение, свидетельствующее об идентичном намерении относительно реактивных дронов "Герань-4". Прежде всего нужно понимать, поместятся ли физически эти БПЛА под крыльями вражеского штурмовика. Об этом говорится в материале Defense Express от 14 января.

Фото дронов "Герань-4" и "Герань-5" на Су-25 Фото: Открытые источники

По информации разведки, "Герань-5" имеет размах крыльев до 5,5 метра. В то же время на картинке из сети указано, что размах крыльев у дрона "Герань-4" составляет 3 метра, а у "Герань-5" — 3,2 метра.

Размах крыльев Су-25 составляет 14,36 метра. То есть даже если опираться на данные ГУР, "Герань-5" теоретически возможно повесить на 2 и 10 точки подвески самолета.

Відео дня

"Другой вопрос — это интеграция этих "Гераней" под крыло штурмовиков Су-25, потому что это не о "просто взять и повесить", а вероятно речь идет о дополнительных работах, реализации отдельных решений и тому подобное. Сделали ли уже это россияне по состоянию на сегодня или же еще должны провести такие работы — вопрос открытый", — отметили в издании.

Первое преимущество, которое реализация этой идеи предоставила бы ВС РФ, — это это расширение "пропускной способности" одновременного запуска дронов и ракет во время обстрелов Украины. Также это позволило бы оккупантам выбирать фактически любую точку пуска.

Если бы россияне использовали для пуска 10-20 самолетов, это означало бы возможность запуска до 20-40 дополнительных "Гераней" в общем залпе. И если наземный запуск ограничивается развитыми пусковыми площадками, над расширением которых работал враг, то при таких условиях ограничения исчезают.

"Конечно, воздушный пуск влияет на увеличение дальности "Гераней" — речь идет о показателе ориентировочно в 100 км, а также скорости полета. Кроме того, заявлено, что воздушные пуски "Гераней" обойдутся дешевле, чем наземные", — добавили аналитики.

Напомним, в ГУР сообщали, что "Герань-5" имеет длину примерно 6 метров и боевую часть весом примерно 90 килограммов. Заявленная дальность поражения нового дрона — примерно 1000 километров. Враг рассматривает возможность его оснащения ракетами класса "воздух-воздух" Р-73.

13 января военный обозреватель Денис Попович пояснил, что в значительной степени "Герань-5" состоит из китайских деталей. По его словам, новый российский дрон уступает "Шахедам" и ждать массированных атак им пока не следует.