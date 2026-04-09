В три раза быстрее "Шахедов": РФ начала атаковать Украину новыми дронами "Герань-5" (видео)

Россия начала использовать новые управляемые реактивные дроны "Герань-5". В частности, они гораздо быстрее "Шахеды" и больше напоминают мини-крылатые ракеты.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко, ссылаясь на видео, опубликованное российскими пабликами.

По данным экспертов, "Герань-5" развивает крейсерскую скорость 450-600 км/ч, а максимально может достигать 650 км/ч, что затрудняет перехват его системами ПВО и МВГ. Дальность полета дронов достигает 950-1000 км, а вес боевой части составляет около 90 кг.

"Россия теперь бьет управляемым реактивным дроном "Герань-5", скорость которых в 3 раза больше "Шахеды" — он по конструкции ближе даже к мини-крылатой ракете", — написал он в своей публикации.

Так, на видео о, которое рассказал журналист заметно, как россияне нанесли удар этим дроном по энергетической инфраструктуре Сумщины.

Дроны "Герань-5" — что известно о новой разработке России

Ранее в интервью Фокусу представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm и военный Михаил Макарук рассказал, что Россия пытается компенсировать недостаток ракет, переделывая ударные дроны "Шахед" в упрощенные ракетные системы под названием "Герань-5". Из-за технических проблем, санкций и нехватки квалифицированных специалистов эти попытки остаются нестабильными и малоэффективными.

Кроме того, как пояснил военный обозреватель Денис Попович, "Герань-5" — это новый шаг в развитии дронов РФ с боевой частью до 90 кг и радиусом действия до тысячи километров. Он пока используется в основном в испытательных целях и не предназначен для массового производства, а значительная часть деталей происходит из Ирана и Китая. И все же, основную угрозу для Украины сейчас создают модернизированные "Герань-2", которые активно совершенствуются и применяются в большом количестве.

Более того, эксперты Defense Express рассказывали, что в 2026 году ВС РФ впервые атаковали Украину новым дроном "Герань-5", который, по информации Главного управления разведки, планируют использовать со штурмовиков Су-25.