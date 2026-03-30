Частная ПВО уже сбивает беспилотники: Федоров рассказал о первых результатах проекта

В Украине заработал проект по привлечению частного сектора к сбиванию вражеских воздушных целей. Первые вражеские беспилотники уже были уничтожены на территории Харьковской области.

Частная ПВО сбила российские дроны "Shahed" и "Zala". В то же время не сообщается о том, сколько дронов было сбито таким образом. Об этом рассказал министр обороны Михаил Федоров в своем Telegram.

Он отметил, что сейчас одна из компаний, участвующих в проекте, успела подготовить собственную группу ПВО.

В то же время сейчас формируются новые группы частной ПВО на 13 предприятиях. Часть из них уже выполняют боевые задачи, другие проходят обучение, остальные — завершают подготовку и в ближайшее время усилят противовоздушную оборону страны.

"Частная ПВО интегрирована в единую систему управления Воздушных сил ВСУ и уже работает в ней — защищает объекты и участвует в перехвате Shahed. Это системное решение, которое позволяет быстро масштабировать способности ПВО без дополнительной нагрузки на фронтовые подразделения. Мы создали модель, где государство, военные и бизнес работают как единая система", — пояснил Федоров.

По его словам, координацией, а также предоставлением вооружения для частной ПВО занимаются Воздушные силы ВСУ. Для предприятий это возможность защищать собственную инфраструктуру.

Напомним, что еще в ноябре 2025 года Кабмин разрешил критической инфраструктуре формировать собственные группы ПВО. В то же время эксперты предупреждали, что законодательные коллизии, отсутствие подготовки, нехватка средств и ответственность за возможные ошибки могут превратить это в опасный эксперимент.

Ранее Михаил Федоров во время официальной встречи показал зенитно-ракетный комплекс RapidRanger, полученный от Британии, рассказали аналитики. На ЗРК работают мобильные огневые группы так называемой "малой" противовоздушной обороны (ПВО), которые сбивают российские "Шахеды" на подходах к городам и селам.