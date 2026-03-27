ВСУ показали ЗРК RapidRanger: какие дополнительные бонусы получит "малое" ПВО (фото)

Министр обороны Украины Михаил Федоров во время официальной встречи показал зенитно-ракетный комплекс RapidRanger, полученный от Британии, рассказали аналитики. На ЗРК работают мобильные огневые группы так называемой "малой" противовоздушной обороны (ПВО), которые сбивают российские "Шахеды" на подходах к городам и селам. Какие совместные планы имеют Украина и Великобритания по ЗРК RapidRanger и как это поможет "малой" ПВО?

На видео, опубликованном министром Федоровым, впервые появился ЗРК RapidRanger, а соглашение о поставках заключили год назад, в марте 2025 года, рассказали на портале Defense Express. Минобороны не сообщило, сколько комплексов получили, однако в кадр попала одна машина на шасси URO VAMTAC и ее работу продемонстрировали министру обороны Литвы Робертасу Каунасу. Кроме того, на мгновение появился дрон-перехватчик и оператор, который должен был его направлять на цель. В заметке Федорова объясняется, что многоуровневая система ПВО, частью которой является RapidRanger, в феврале сбила 10 тыс. "Шахедов": роль указанного комплекса не детализируется. Тем временем аналитики DE рассказали о характеристиках ЗРК и о том, что в "малой" ПВО таких комплексов будет больше благодаря совместному британо-украинскому производству, локализованному в Украине.

Система ПВО Украины — Федоров показал ЗРК RapidRanger

На портале отметили, что количество полученных RapidRanger неизвестно, но есть информация, что Украина вскоре будет иметь тысячи зенитных ракет, поскольку в феврале Великобритания выделила на это более 530 млн долл.: их изготовят, вероятно, на заводе в Белфасте.

Аналитики уточнили, что на видео фигурирует ЗРК RapidRanger — это испанский военный автомобиль, на который установили пусковую установку и оптическую прицельную станцию. Средство поражения — ракета LMM от компании Thales. Ракета способна достать цель на расстоянии 6 км и имеет боевую часть 3 кг. Принцип наведения на цель — лазерное целеуказание, но есть другие версии ракеты с полулазерным наведением, говорится в статье. Отмечается, что Украина и Великобритания заключили соглашение о локализации производства ракет LMM, пусковых установок и командных пунктов.

Система ПВО Украины — какие преимущества ЗРК RapidRanger

ЗРК RapidRanger — это установка ПВО, которая является модулем весом около 500 кг и возможностью установки на крыше военной машины. Модуль состоит из системы наведения, командного пункта и пусковой, которая может выпустить четыре ракеты. В июне 2025 года на портале Defense Express рассказали, что Великобритания передаст Украине 5 тыс. ракет LMM, которые используются на RapidRanger. Кроме того, британское правительство в 2024 году публично сообщило о заказе 12 таких ЗРК, не уточнив, оставят ли их у себя или передадут украинцам.

Система ПВО Украины — как работает RapidRanger

