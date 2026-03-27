У ЗСУ показали ЗРК RapidRanger: які додаткові бонуси отримає "мале" ППО (фото)

Міністр оборони України Михайло Федоров під час офіційної зустрічі показав зенітно-ракетний комплекс RapidRanger, отриманий від Британії, розповіли аналітики. На ЗРК працюють мобільні вогневі групи так званої "малої" протиповітряної оборони (ППО), які збивають російські "Шахеди" на підходах до міст та сіл. Які спільні плани мають Україна та Британія щодо ЗРК RapidRanger і як це допоможе "малій" ППО?

На відео, опублікованому міністром Федоровим, вперше з'явився ЗРК RapidRanger, а угоду про постачання уклали рік тому, у березні 2025 року, розповіли на порталі Defense Express. Міноборони не повідомило, скільки комплексів отримали, проте у кадр потрапила одна машина на шасі URO VAMTAC і її роботу продемонстрували міністру оборони Литви Робертасу Каунасу. Крім того, на мить з'явився дрон-перехопювач та оператор, який мав його направляти на ціль. У дописі Федорова пояснюється, що багаторівнева система ППО, частиною якої є RapidRanger, у лютому збила 10 тис. "Шахедів": роль вказаного комплексу не деталізується. Тим часом аналітики DE розповіли про характеристики ЗРК і про те, що у "малій" ППО таких комплексів буде більше завдяки спільному британо-українському виробництву, локалізованому в Україні.

Система ППО України — Федоров показав ЗРК RapidRanger

На порталі наголосили, що кількість отриманих RapidRanger невідома, але є інформація, що Україна незабаром матиме тисячі зенітних ракет, оскільки у лютому Британія виділила на це понад 530 млн дол.: їх виготовлять, ймовірно, на заводі в Белфасті.

Аналітики уточнили, що на відео фігурує ЗРК RapidRanger — це іспанський військовий автомобіль, на який встановили пускову установку та оптичну прицілювальну станцію. Засіб ураження — це ракета LMM від компанії Thales. Ракета здатна дістати ціль на відстані 6 км та має бойову частину 3 кг. Принцип наведення на ціль — лазерне цілевказання, але є інші версії ракети з напівлазерним наведенням, ідеться у статті. Зауважується, що Україна та Британія уклали угоду про локалізацію виробництва ракет LMM, пускових установок та командних пунктів.

Система ППО України — які переваги ЗРК RapidRanger

ЗРК RapidRanger — це установка ППО, яка є модулем вагою близько 500 кг та можливістю встановлення на даху військової машини. Модуль складається з системи наведення, командного пункту та пускової, яка може випустити чотири ракети. У червні 2025 року на порталі Defense Express розповіли, що Британія передасть Україні 5 тис. ракет LMM, які використовуються на RapidRanger. Крім того, британський уряд у 2024 році публічно повідомив про замовлення 12 таких ЗРК, не уточнивши, чи їх залишать у себе, чи передадуть українцям.

Система ППО України — як працює RapidRanger

