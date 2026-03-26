США не дасть Україні зброю за програмою PURL: які можливості втратять F-16 та ППО

Ракети для систем протиповітряної оборони (ППО) через рішення Сполучених Штатів Америки можуть опинитись не в Україні, а на Близькому Сході, попередили західні медіа. Під загрозою опиняться ракети для ЗРК Patrior, і також ракети для інших систем ППО, які боронять Україну від ракет та "Шахедів" Російської Федерації, пояснили аналітики. Серед іншого, зменшаться можливості винищувачів F-16, які "полюють" за російськими цілями. Що зміниться для ППО України, якщо США справді порушать домовленості?

Україна отримувала від США 75% ракети PAC3 для ЗРК Patriot, а тепер ця допомога зникне, як й інші номенклатура ракет ППО, ідеться у статті на порталі Defense Express. Проблеми з'являться у F-16, ЗРК NARAMS, ЗРК Vampire, адже європейські партнери майже вичерпали запаси й для них майже не можливості замінити Вашингтон. Фокус вирішив розповісти, як рішення США вплине на можливості F-16 та системи ППО в цілому.

У статті перелічуються ракети, які Європа купила у США й очікувалось, що вони надійдуть в Україні в міру виготовлення на заводах. У переліку — ракети APKWS з лазерним керуванням, AIM-120 (AMRAAM), AIM-9 (Sidewinder). Зауважмо, перелічені засоби ураження використовувались винищувачами F-16, які є частиною ППО України і підіймаються у повітря під час російських ракетно-дронових атак. При цьому APKWS дозволяли літаку збивати "Шахеди" РФ на відстані до 5 км, коли лазер підсвічував ціль і ракета могла дістати умовно повільний дрон РФ. Ракети AIM-9M/L з дальністю до 18 км ставали у нагоді піл час полювання на БпЛА і також на вертольоти. Ще один вид зброї, який може втратити Україна — це AIM-120: дальність понад 160 км, можливість збиття ціле й повітрі поза зоною видимості. При цьому вказані ракети на сьогодні виготовляються лише у США і тому отримання нових запасів стане, ймовірно, проблематичним.

На Defense Express уточнили, що від втрати вказаних ракет також постраждають установки ППО NARAMS (дальність до 40 км) та Vampire (до 10 км). Крім того, є ризики з ПЗРК Stinger, з ракетами RIM-7 Sea Sparrow та AIM-7 Sparrow для зенітних установок FrankenSAM (перероблені "Бук-М1"), з ракетами до ЗРК HAWK. На думку аналітиків, щодо цих позицій ризики менші, оскільки США просто не використовують застарілих видів зброї, для яких вони підходять.

Зазначимо, після початку війни в Ірані президент України Володимир Зеленський висловив тривогу щодо дефіциту ракет PAC3 для ЗРК Patriot. Тегеран у відповідь почав бити не лише по військових базах, а й по нафтогазовій інфраструктурі країн Перської затоки, які оголосив ворожими. При цьому для повітряних атак Корпус вартових ісламської революції використали балістичні ракети і також дрони-камікадзе "Шахед". "Шахеди" збивались ракетами Patriot (від двох до восьми), кожна з яких коштувала на порядок дорожче цілі: 1 млн дол. проти 50 тис. дол. Аналітики підрахували, що протягом кількох перших днів війни було витрачено орієнтовно 1600 антибалістики: промисловість США покриє цю нестачу за три роки.

Тим часом 26 березня медіа The Washington Post повідомило, що США можуть на власний розсуд використати зброю, яку Європа купила Україні за програмою PURL. Зауважується, що через такі дії Вашингтону почнуться суди, але протягом цього часу українці не матимуть ракет та військової техніки, на яку розраховували.

