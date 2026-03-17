Україна зіштовхнеться з дефіцитом ракет Patriot за 1-3 місяці через війну в Ірані, — експерти

За 4 роки з початку повномасштабної війни Росія використала близько 600 ракет-перехоплювач PAC-3 для комплексу ППО Patriot. Натомість США та їхні союзники менш як за три тижні випустили понад 1000 таких ракет.

Через це Україна може зіштовхнутися з дефіцитом таких ракет для перехоплення російської балістики. Про це йдеться у матеріалі "РБК-Україна".

Іран випустив по країнах Близького Сходу та Перської затоки понад тисячі ракет та понад 3 тисячі дронів-камікадзе. При цьому США використовують для збиття американські комплекси THAAD, корабельні системи Aegis, винищувальну авіацію — F-15, F-16, Rafale, та системи малого радіусу.

Однак перехоплення більшості балістичних цілей забезпечується саме комплексами Patriot.

При цьому, за нормативами американські зенітники можуть використовувати до 4 перехоплювачів на одну ціль. При цьому такі комплекси використовують навіть задля збиття "Шахедів".

Тисяча ракет, використаних для відбиття атак Ірану — це обсяг виробництва на заводі Lockheed Martin лише за два роки.

План виробництва полягає в тому, щоб вийти на темп 2000 ракет на рік до 2033-го, реальність 2026-го куди суворіша: американська компанія у 2025 році виробила 620 PAC-3 MSE, у 2024-му — близько 500, а план поточного року — близько 650 одиниць. Цикл виробництва однієї такої ракети наразі складає 25 місяців.

"Зараз у нас немає великої кількості ракет. Але я думаю, що ця війна (війна в Ірані — ред.) вплине на зменшення кількості ракет, зменшення можливості отримати більше ракет", — заявив Володимир Зеленський.

При цьому один з поінформованих військових, з яким спілкувалося видання, розповів, що для Вашингтону більш пріоритетним буде захист сил та партнерів.

"Уже зараз вартість на ракети до Patriot лізе вверх. Навіть після припинення вогню там це не знімає ризики — країни Перської затоки будуть прагнути поповнити вистріляне і зробити запаси на випадок повторного розгортання конфлікту", — розповів він.

При цьому перспективи України оцінюються по-різному: вважається, що дефіцит ракет до Patriot у Силах оборони може розпочатися дуже скоро — від одного до трьох місяців.

"Якщо говорити про короткострокову перспективу, то доволі швидко ми можемо зіштовхнутись з тим, що нам будуть потрібні ракети до Patriot, а ми ніде не знайдемо навіть 30, бо їх, можливо, не буде ні у Європи, ні в США. І це буде велика проблема. І виходить, що росіяни встигають зробити більше балістичних ракет, ніж американці в теорії здатні виготовити ракет до Patriot", — зазначив військовослужбовець 413-го полку СБС Рейд, експерт з озброєнь Defense Express Іван Киричевський.

Раніше повідомлялося, що уряд Японії планує закупити ударні дрони українського виробництва, аби зміцнити свою оборону, а натомість має дозволити Україні закуповувати свою летальну зброю. Зокрема йдеться про зенітні ракети-перехоплювачі Patriot, які Японія виробляє за ліцензією США.

Зазначимо, аналітики дослідили питання ракет Patriot для України з точки зору темпів виробництва та використання на війні з РФ. З'ясувалось, що на місяць українська система ППО потребує близько 60 протиракет (при поточних темпах ударів балістики). При цьому виробляється справді близько 600 PAC3 на рік ( 2025), тобто 51 на місяць, але кожну партію США розподіляють між власними армійськими складами та передає союзникам й партнерам.

