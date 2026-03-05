США скоротять постачання ППО та ракет PAC3 для Patriot, якщо війна в Ірані затягнеться, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки справді можуть затримати постачання систем протиповітряної оборони та ракет для ЗРК Patriot, якщо війна в Ірані триватиме надто довго.

Західні партнери висловлюють публічне та непублічне занепокоєння щодо продовження війни в Ірані й щодо того, що можуть бути проблеми з нестачею ракет PAC2, PAC3 для перехоплення балістичних ракет, сказав Зеленський в інтерв'ю медіа Rai Italia. У Telegram-каналі президента з'явились короткі тези розмови з італійськими журналістами. Серед іншого, пояснюється, що завдяки операції коаліції США та Ізраїлю на Близькому Сході РФ справді отримуватиме менше зброї з Ірану, але, водночас, Москва вже налагодила власне виробництво. З іншого боку, Вашингтон справді говорить про тривалі бойові дії на Сході й про те, що "розраховуватиме" на системи ППО та протиракети.

"Занепокоєння таке, що в разі довгої війни Америка може зменшити поставки протиповітряної оборони, ракет для ППО для України", — сказав Зеленський, додавши, що, до всього, є ще один виклики — ціна на нафтопродукти, які зростатимуть у світі.

Зеленський пояснив, що Захід справді має велику кількість ракет Patrior, але ними навряд чи можливо знищити усі дрони-камікадзе "Шахед", які має у запасі Іран. З огляду на це, президент ще раз нагадав про можливості України допомогти країнам Сходу вберегтись від іранських БпЛА. Політик наголосив, що в умовах війни з РФ українці можуть хоч зараз надати "експертизу", але не поділяться зброєю, якої і так не вистачає на протидію російським засобам ураження.

ППО України та війна в Ірані — деталі

Зазначимо, після початку війни в Ірані Тегеран запустив по країнах Близького Сходу сотні балістичних ракет та "Шахедів", які загрожували військовим базам США і влучали по цивільних об'єктах в ОАЕ та Саудівській Аравії. Наприклад, два "Шахеда" влучили по одному з найбільших на Близькому Сході нафтопереробному заводу ARAMCO. При цьому 5 березня у мережі з'явилась стаття Politico, у якій ішлося про те, що війна в Ірані триватиме не чотири тижні, як анонсував президент США Дональд Трамп, а як мінімум шість місяців — до вересня 2026 року. Про це свідчать запити розвідки на нових працівників та запит на додаткове фінансування. При цьому Зеленський вже говорив, що Україна справді може поділитись своїм досвідом боротьби з "Шахедами" з країнами, які потрапили під удар Ірану.

