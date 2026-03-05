США сократят поставки ПВО и ракет PAC3 для Patriot, если война в Иране затянется, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки действительно могут задержать поставки систем противовоздушной обороны и ракет для ЗРК Patriot, если война в Иране продлится слишком долго.

Западные партнеры выражают публичное и непубличное беспокойство о продолжении войны в Иране и о том, что могут быть проблемы с нехваткой ракет PAC2, PAC3 для перехвата баллистических ракет, сказал Зеленский в интервью медиа Rai Italia. В Telegram-канале президента появились короткие тезисы разговора с итальянскими журналистами. Среди прочего, объясняется, что благодаря операции коалиции США и Израиля на Ближнем Востоке РФ действительно будет получать меньше оружия из Ирана, но в то же время, Москва уже наладила собственное производство. С другой стороны, Вашингтон действительно говорит о длительных боевых действиях на Востоке и о том, что будет "рассчитывать" на системы ПВО и противоракеты.

Відео дня

"Беспокойство такое, что в случае долгой войны Америка может уменьшить поставки противовоздушной обороны, ракет для ПВО для Украины", — сказал Зеленский, добавив, что, ко всему, есть еще один вызов — рост цен на нефтепродукты.

Зеленский пояснил, что Запад действительно имеет большое количество ракет Patrior, но ими вряд ли возможно уничтожить все дроны-камикадзе "Шахед", которые имеет в запасе Иран. Учитывая это, президент еще раз напомнил о возможности Украины помочь странам Востока уберечься от иранских БпЛА. При этом политик подчеркнул, что в условиях войны с РФ украинцы могут хоть сейчас предоставить "экспертизу", но не поделятся оружием, которого и так не хватает на противодействие российским средствам поражения.

ПВО Украины и война в Иране — детали

Отметим, после начала войны в Иране Тегеран запустил по странам Ближнего Востока сотни баллистических ракет и "Шахедов", которые угрожали военным базам США и попадали по гражданским объектам в ОАЭ и Саудовской Аравии. Например, два "Шахеда" попали по одному из крупнейших на Ближнем Востоке нефтеперерабатывающему заводу ARAMCO. При этом 5 марта в сети появилась статья Politico, в которой говорилось о том, что война в Иране продлится не четыре недели, как анонсировал президент США Дональд Трамп, а как минимум шесть месяцев — до сентября 2026 года. Об этом свидетельствуют запросы разведки на новых работников и запрос на дополнительное финансирование. При этом Зеленский уже говорил, что Украина действительно может поделиться своим опытом борьбы с "Шахедами" со странами, которые попали под удар Ирана.

Новость дополняется…