Украина готова помогать: Зеленский обсудил с лидером ОАЭ последствия иранских ударов

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидером Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном по обострению ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива. Он выразил соболезнования в связи с гибелью гражданских лиц и подчеркнул важность защиты мирного населения от масштабных атак Ирана.

Как сообщил Владимир Зеленский на своей странице в Telegram, во время обсуждения были детально рассмотрены последствия ударов иранского режима, которые поражают не только военные объекты, но и жилые дома, торговые центры и религиозные сооружения. Лидеры договорились о координации действий специальных команд для оказания помощи пострадавшим и усиления безопасности гражданских

"Господин Президент отметил, что иранский режим наносит удары не только по военным объектам, а буквально по всему — по домам, молам, даже мечетям. Мы обсудили, как можем помочь в этой ситуации и поддержать защиту жизни. Договорились, что команды будут работать над этим. Защита жизни — это общий приоритет для всех в мире", — говорится в заметке.

Украина может оказать помощь в борьбе с иранскими БпЛА

Стоит заметить, что ранее Зеленский отмечал, что Украина готова делиться наработанным опытом в борьбе с иранскими беспилотниками. Хотя официальных обращений от Великобритании или стран Ближнего Востока пока не поступало, Киев открыт к сотрудничеству и готов оказывать практическую помощь. По словам президента, подобный обмен опытом уже происходил в начале полномасштабной войны, когда украинские военные проходили подготовку за рубежом, в частности в Германии, Великобритании и США. Кроме этого, Украина уже получает обращения по эвакуации граждан из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, а координацию этих действий ведет министр иностранных дел Андрей Сибига с участием разведывательных и профильных служб.

Также издание Bloomberg сообщало, что Зеленский готов направить на Ближний Восток украинских специалистов по противодействию иранским беспилотникам, если лидеры соответствующих стран смогут убедить Владимира Путина согласиться на перемирие в войне с Украиной.

Кроме того, в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera Зеленский рассказал, что события вокруг Ирана непосредственно влияют на стратегическую ситуацию, в которой Украина ведет войну против России. Он назвал атаки США и Израиля по иранским военным объектам оправданными из-за поставок Тегераном вооружения России, но в то же время отметил риск замедления помощи Украине, если американские системы ПВО будут задействованы в регионе.