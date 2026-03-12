Чому Україна зіштовхнеться з дефіцитом ракет Patriot: "винен" Іран і не лише він, — Politico

Протягом тижня війни в Ірані Сполучені Штати Америки та країни Близького Сходу використали близько 1000 ракет Patriot, а це три роки роботи заводу-виробника Lockheed Martin. Які нові загрози виникають для України через такі темпи використання протиракет і яку роль може відіграти намір Російської Федерації продовжувати війну та ескалацію в Європі?

Під час американо-іранської війни почали вичерпуватись запаси ракет Patriot, які сподівалась отримати Україна, ідеться у статті медіа Politico. При цьому президент України Володимир Зеленський розповів, що причина дефіциту зброї проти балістичних ракет полягає не лише у загостренні на Близькому Сході. Зеленський не уточнив, що має на увазі, але аналітики пояснили, що ідеться про загрози від РФ і про замале й задовге виробництво PAC3 Patriot.

Медіа навело дані про 1000 ракет PAC3 Patriot, використані під час тижня війни в Ірані. Зі слів 12 неназваних джерел у Європі та в Конгресі США, продовження подій на Сході призведе до "прямого конфлікту із залежністю Києва від контрактів на постачання систем ППО". Після цього навели думку українського президента, який пояснив, що проблеми були й раніше, а війна на Сході погіршила ситуацію.

"Загальний дефіцит ракет для систем Patriot не через війну на Близькому Сході. Але ця війна вплине на зменшення кількості ракет, зменшуючи можливості отримати більше ракет для України", — навело Politico слова Зеленського.

Аналітики видання розповіли про виробництво 270 ракет на рік на заводах Lockheed Martin, про те, що на одну ракету іде пів року і що обіцяють наростити темпи до 600-2000 од. на рік. Разом з тим Іран запустив 1745 цілей (1475 БпЛА, 262 балістичні ракети та вісім крилатих ракет), з яких збили 1600 завдяки Patriot та THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Наголошується, що подіями на Близькому Сході скористається президент РФ Володимир Путіна, який побачить шанс переломити війну в Україні на свою користь. На думку аналітиків, РФ посилить удари на Україну, і це відбуватиметься на тлі проблем з виконанням програми PURL, по якій Європа купувала зброю в США. До всього, Вашингтон продає зброю за завищеними удвічі цінами та приховує виробничі можливості, розповіли джерела Politico.

"США відволікаються та витрачають частину зброї, яку Європа хоче придбати для України. Це дуже похмурий сценарій. Само собою зрозуміло, що Україна постраждає, оскільки США надаватимуть пріоритет національним потребам у найближчі місяці", — ідеться у статті.

Ракети Patriot України — деталі

Зазначимо, аналітики дослідили питання ракет Patriot для України з точки зору темпів виробництва та використання на війні з РФ. З'ясувалось, що на місяць українська система ППО потребує близько 60 протиракет (при поточних темпах ударів балістики). При цьому виробляється справді близько 600 PAC3 на рік ( 2025), тобто 51 на місяць, але кожну партію США розподіляють між власними армійськими складами та передає союзникам й партнерам.

Нагадуємо, Зеленський коментував ситуацією з ракетами Patriot після початку війни в Ірані, пояснивши, як це може вплинути на можливості української ППО.