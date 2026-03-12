Почему Украина столкнется с дефицитом ракет Patriot: "виноват" Иран и не только он, — Politico

В течение недели войны в Иране Соединенные Штаты Америки и страны Ближнего Востока использовали около 1000 ракет Patriot, а это три года работы завода-производителя Lockheed Martin. Какие новые угрозы возникают для Украины из-за таких темпов использования противоракет и какую роль может сыграть намерение Российской Федерации продолжать войну и эскалацию в Европе?

Во время американо-иранской войны начали исчерпываться запасы ракет Patriot, которые надеялась получить Украина, говорится в статье медиа Politico. При этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что причина дефицита оружия против баллистических ракет заключается не только в обострении на Ближнем Востоке. Зеленский не уточнил, что имеет в виду, но аналитики объяснили, что речь идет об угрозах от РФ и о малом и слишком длинном производстве PAC3 Patriot.

Медиа привело данные о 1000 ракет PAC3 Patriot, использованных во время недели войны в Иране. По словам 12 неназванных источников в Европе и в Конгрессе США, продолжение событий на Востоке приведет к "прямому конфликту с зависимостью Киева от контрактов на поставку систем ПВО". После этого привели мнение украинского президента, который объяснил, что проблемы были и раньше, а война на Востоке усугубила ситуацию.

"Общий дефицит ракет для систем Patriot не из-за войны на Ближнем Востоке. Но эта война повлияет на уменьшение количества ракет, уменьшая возможности получить больше ракет для Украины", — привело Politico слова Зеленского.

Аналитики издания рассказали о производстве 270 ракет в год на заводах Lockheed Martin, о том, что на одну ракету уходит полгода и что обещают нарастить темпы до 600-2000 ед. в год. Вместе с тем Иран запустил 1745 целей (1475 БпЛА, 262 баллистические ракеты и восемь крылатых ракет), из которых сбили 1600 благодаря Patriot и THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Отмечается, что событиями на Ближнем Востоке воспользуется президент РФ Владимир Путина, который увидит шанс переломить войну в Украине в свою пользу. По мнению аналитиков, РФ усилит удары на Украину, и это будет происходить на фоне проблем с выполнением программы PURL, по которой Европа покупала оружие у США. Ко всему, Вашингтон продает оружие по завышенным вдвое ценам и скрывает производственные возможности, рассказали источники Politico.

"США отвлекаются и тратят часть оружия, которое Европа хочет приобрести для Украины. Это очень мрачный сценарий. Само собой разумеется, что Украина пострадает, поскольку США будут отдавать приоритет национальным потребностям в ближайшие месяцы", — говорится в статье.

Ракеты Patriot Украины — детали

Отметим, аналитики исследовали вопрос ракет Patriot для Украины с точки зрения темпов производства и использования на войне с РФ. Выяснилось, что в месяц украинская система ПВО требует около 60 противоракет (при текущих темпах ударов баллистики). При этом производится действительно около 600 PAC3 в год (2025), то есть 51 в месяц, но каждую партию США распределяют между собственными армейскими складами и передает союзникам и партнерам.

Напоминаем, Зеленский комментировал ситуацией с ракетами Patriot после начала войны в Иране, объяснив, как это может повлиять на возможности украинской ПВО.