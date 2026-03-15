"Винятковий режим": Японія може обміняти свої ракети Patriot на українські дрони, — ЗМІ

Уряд Японії планує закупити ударні дрони українського виробництва, аби зміцнити свою оборону, а натомість має дозволити Україні закуповувати свою летальну зброю.

Зокрема йдеться про зенітні ракети-перехоплювачі Patriot, які Японія виробляє за ліцензією США, пише Kyodo Newsз посиланням на власні джерела.

Попри те, що закупити дрони можна й в Ізраїлю, Японія вважає, що угода з Україною буде менш суперечливою з огляду на міжнародні події у світі.

За словами журналістів, українські безпілотники відомі своєю дальністю польоту та стійкістю до радіоелектронного придушення.

"Хоча Японія має невеликий досвід у сфері БпЛА, Україна неодноразово модернізувала свої дрони за короткий проміжок часу на основі реального бойового досвіду, що зробило їх надзвичайно ефективними", — пояснив співрозмовник видання з Міністерства оборони Японії.

Відео дня

Водночас у лютому в інтервʼю Kyodo News президент Володимир Зеленський висловив сподівання на співпрацю з Японією у сфері протиповітряної оборони, адже ця країна виготовляє зенітні ракети-перехоплювачі Patriot за ліцензією США.

Автори матеріалу підкреслили, що японський уряд у квітні готується помʼякшити правила передачі оборонного обладнання, щоб дозволити експорт летальної зброї до України.

"Пропозиція керівних партій, подана прем'єр-міністру Санае Такаїчі на початку цього місяця, створила можливість для України отримувати зброю з Японії за умови, що вона підписала угоду про передачу оборонного обладнання та вважається такою, що має право на отримання виняткового режиму з огляду на потреби національної безпеки Японії", — наголошується у статті.

