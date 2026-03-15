"Исключительный режим": Япония может обменять свои ракеты Patriot на украинские дроны, — СМИ

Правительство Японии планирует закупить ударные дроны украинского производства, чтобы укрепить свою оборону, а взамен должно позволить Украине закупать свое летальное оружие.

В частности речь идет о зенитных ракетах-перехватчиках Patriot, которые Япония производит по лицензии США, пишет Kyodo News со ссылкой на собственные источники.

Несмотря на то, что закупить дроны можно и у Израиля, Япония считает, что соглашение с Украиной будет менее противоречивым, учитывая международные события в мире.

По словам журналистов, украинские беспилотники известны своей дальностью полета и устойчивостью к радиоэлектронному подавлению.

"Хотя Япония имеет небольшой опыт в сфере БпЛА, Украина неоднократно модернизировала свои дроны за короткий промежуток времени на основе реального боевого опыта, что сделало их чрезвычайно эффективными", — пояснил собеседник издания из Министерства обороны Японии.

Відео дня

В то же время в феврале в интервью Kyodo News президент Владимир Зеленский выразил надежду на сотрудничество с Японией в сфере противовоздушной обороны, ведь эта страна производит зенитные ракеты-перехватчики Patriot по лицензии США.

Авторы материала подчеркнули, что японское правительство в апреле готовится смягчить правила передачи оборонного оборудования, чтобы разрешить экспорт летального оружия в Украину.

"Предложение правящих партий, поданное премьер-министру Санае Такаичи в начале этого месяца, создало возможность для Украины получать оружие из Японии при условии, что она подписала соглашение о передаче оборонного оборудования и считается имеющей право на получение исключительного режима, учитывая потребности национальной безопасности Японии", — отмечается в статье.

Напомним, США используют на Ближнем Востоке дроны, испытанные в Украине.

Фокус также писал о том, что премьер-министр Израиля Нетаньяху попросил Зеленского о переговорах по иранским дронам.