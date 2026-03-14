Нетаньяху попросил Зеленского о переговорах по иранским дронам, — Ynet

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал запрос к украинскому президенту Владимиру Зеленскому относительно переговоров. Украинские дипломаты подтверждают факт запроса и указали на вероятное время, когда она состоится.

Причиной запроса Иерусалима к Киеву стала проблема с перехватом ударных дронов Ирана, сообщает израильское издание Ynet со ссылкой на источники.

"Израильский запрос появился на фоне большого опыта Украины в перехвате иранских БПЛА и с намерением сохранить израильско-украинское сотрудничество по этому вопросу", — пишут журналисты.

Впоследствии посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил СМИ, что такая просьба была со стороны Иерусалима. Дипломат отметил, что пока разговор между политиками еще не состоялся из-за ограниченности времени у обоих лидеров.

"Он [посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук — ред.] надеется, что она состоится в начале недели", — пишут журналисты.

Израильский журналист Сергей Ауслендер прокомментировал информацию относительно запроса Израиля к Киеву в вопросе технологий дронов. Медийщик подчеркивает, что премьер Израиля Нетаньяху "внезапно попросил переговоры с Зеленским по поводу помощи в борьбе с дронами".

"ВСУ имеют самый большой и абсолютно уникальный опыт в этом вопросе. Судя по всему, отказа в помощи не будет. Вопрос, что украинцы попросят взамен, но это не так уж важно. Я уже пятый год говорю, что давно пора сотрудничать, что у нас общий враг и хватит валять дурака, [ведь] есть чему научиться друг у друга. Впрочем, как говорит один знающий человек, в коридорах украинского Генштаба давно встречаются люди, для которых иврит — родной язык", — резюмирует журналист.

Ранее Фокус сообщал о том, что Украина получила 11 запросов от разных стран о помощи в сфере безопасности. Просьбы поступали как от соседних с Ираном государств, так и от европейских стран и США, которые заинтересованы в украинском опыте защиты от беспилотников и ракет.

Впоследствии стало известно, что в Иране угрожают Украине ударами за помощь Израилю. Председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи указал, что фактически Киев втянул себя в войну на Ближнем Востоке, оказывая помощь Иерусалиму.