Нетаньягу попросив Зеленського про переговори щодо іранських дронів, — Ynet

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зробив запит до українського президента Володимира Зеленського щодо перемовин. Українські дипломати підтверджують факт запиту та вказали на ймовірний час, коли вона відбудеться.

Причиною запиту Єрусалима до Києва стала проблема з перехопленням ударних дронів Ірану, повідомляє ізраїльське видання Ynet з посиланням на джерела.

"Ізраїльський запит з'явився на тлі великого досвіду України у перехопленні іранських БПЛА та з наміром зберегти ізраїльсько-українську співпрацю з цього питання", — пишуть журналісти.

Згодом посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук підтвердив ЗМІ, що таке прохання було з боку Єрусалима. Дипломат зазначив, що наразі розмова між політиками ще не відбулася через обмеженість часу в обох лідерів.

"Він [посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук — ред.] сподівається, що вона відбудеться на початку тижня", — пишуть журналісти.

Ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер прокоментував інформацію щодо запиту Ізраїлю до Києва в питанні технологій дронів. Медійник підкреслює, що прем'єр Ізраїлю Нетаньягу "раптово попросив переговори з Зеленським з приводу допомоги у боротьбі з дронами".

"ЗСУ мають найбільший і абсолютно унікальний досвід у цьому питанні. Судячи з усього, відмови у допомозі не буде. Питання, що українці попросять натомість, але це не так уже важливо. Я вже п'ятий рік говорю, що давно пора співпрацювати, що у нас спільний ворог і досить клеїти дурня, [адже] є чому навчитися одне в одного. Втім, як каже один обізнаний чоловік, в коридорах українського Генштабу давно зустрічаються люди, для яких іврит — рідна мова", — резюмує журналіст.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Україна отримала 11 запитів від різних країн щодо допомоги у сфері безпеки. Прохання надходили як від сусідніх з Іраном держав, так і від європейських країн та США, які зацікавлені в українському досвіді захисту від безпілотників і ракет.

Згодом стало відомо, що в Ірані погрожують Україні ударами за допомогу Ізраїлю. Голова комісії з національної безпеки іранського парламенту Ібрагім Азізі вказав, що фактично Київ утягнув себе в війну на Близькому Сході, надаючи допомогу Єрусалиму.